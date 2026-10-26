„Rote Linien“: Was fordert die Ukraine von Russland und was lehnt sie ab?

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„Rote Linien“: Was fordert die Ukraine von Russland und was lehnt sie ab?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erläuterte in einem Interview mit dem Fernsehsender TSN die offizielle Position Kiews und die wichtigsten „roten Linien“, die vor den für November erwarteten Friedensverhandlungen nicht überschritten werden dürfen.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass die Ukraine unter keinen Umständen einem neutralen Status zustimmen werde und keine Einschränkungen der Größe oder Kapazitäten der nationalen Armee zulassen werde. Zudem stellte er klar, dass der Dialog über Gebietsfragen, die als das schmerzhafteste Thema gelten, nur auf der Ebene des russischen Präsidenten geführt werden könne.

Kiews „rote Linien“: Neutraler Status und militärische Beschränkungen inakzeptabel

Wolodymyr Selenskyj erwähnte, dass man in Bezug auf die kommenden Gespräche eine gemeinsame Position mit den USA habe:

  • Strikte Ablehnung der Neutralität: „Wir können nicht über die Neutralität unseres Staates sprechen und sollten dies auch nicht tun. Unsere Sichtweise dazu ist im Großen und Ganzen identisch mit der der amerikanischen Seite“, sagte Selenskyj;

  • Ablehnung militärischer Beschränkungen: Der Präsident betonte, dass eine Verringerung der ukrainischen Streitkräfte oder deren Bewaffnung niemandem mehr Sicherheit bringe, und machte deutlich, dass diese Forderung inakzeptabel sei;

  • Vereinbarungen mit Washington: Er erklärte, dass er derzeit nicht alle Details offenlegen könne, da dies den mit der US-Regierung abgestimmten Vereinbarungen entspreche, wobei er die konkreten Punkte der Dokumente geheim hielt.

Gebietsaustausch und Forderungen für November: Dialog nur mit Putin

Hinsichtlich der Friedensbedingungen und möglicher Abkommen wurden Kiews klare Forderungen festgelegt:

  • Diskussion auf höchster Ebene: Selenskyj erklärte, er sei bereit, die komplexen und sensiblen Fragen des Gebietsaustauschs nicht mit anderen Diplomaten, sondern nur persönlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu erörtern;

  • Bedingungen für Energie und Schifffahrt: Bei den Verhandlungen im November wird Kiew in erster Linie von Russland fordern, die Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur einzustellen;

  • Sicherheit der Seewege: Gleichzeitig wird die vollständige Einstellung jeglicher Angriffe auf die zivile Schifffahrt im Schwarzen Meer als eine der Hauptbedingungen Kiews auf die Tagesordnung gesetzt.

Die für November geplanten diplomatischen Treffen dürften vor dem Hintergrund dieser scharfen Forderungen zu einer komplexen und entscheidenden Bewährungsprobe werden.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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