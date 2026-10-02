Mohammed bin Salman verurteilt Angriffe auf Gaza und Übergriffe auf Al-Aqsa scharf

Vor dem Hintergrund gefährlicher geopolitischer Entwicklungen im Nahen Osten Saudi-Arabien hat eine weitere scharfe und entschlossene Erklärung an die Weltgemeinschaft gerichtet. Der Kronprinz und Premierminister des Königreichs, Mohammed bin Salman, verurteilte in einer offiziellen Stellungnahme die anhaltenden brutalen Angriffe im Gazastreifen sowie die Rechtsverletzungen rund um die heilige Al-Aqsa-Moschee auf höchster Ebene. Riad bekräftigte erneut, dass es in der Palästina-Frage niemals zurückweichen werde und diese Position absolut unveränderlich sei. Welche Resonanz löst diese Erklärung des saudischen Führers auf dem internationalen diplomatischen Parkett aus?

Gaza und Al-Aqsa: Der entschiedene Widerstand des Königreichs

Der Kronprinz bewertete in seiner Rede die Handlungen Israels offen:

Brutale Angriffe verurteilt: Die gegen die Zivilbevölkerung und unsere Brüder im Gazastreifen gerichteten Übergriffe wurden scharf kritisiert;

Unverletzlichkeit der Al-Aqsa-Moschee: Es wurde scharfer Protest gegen die wiederholten Rechtsverletzungen an der heiligen Stätte, der Al-Aqsa-Moschee, geäußert;

Kein Stillstand, bis Rechte gesichert sind: Mohammed bin Salman betonte ausdrücklich, dass die Bemühungen Saudi-Arabiens nicht enden werden, bis das palästinensische Volk seine legitimen und international anerkannten Rechte vollständig erlangt hat;

Unveränderliches Prinzip: Es wurde erneut unterstrichen, dass die Loyalität des Königreichs gegenüber der palästinensischen Staatlichkeit und den Interessen des Volkes kein Gegenstand politischer Verhandlungen sein kann.

Die offizielle Erklärung von Mohammed bin Salman

„Wir verurteilen die brutalen Angriffe der Besatzungsregierung auf unsere Brüder in Palästina und im Gazastreifen sowie die wiederholten Rechtsverletzungen gegen die Al-Aqsa-Moschee aufs Schärfste. Die Loyalität des Königreichs gegenüber den Rechten des palästinensischen Volkes ist unsere feste und unveränderliche Position. Unsere Bemühungen in diese Richtung werden nicht aufhören, bis das palästinensische Volk seine legitimen Rechte erreicht hat.“

Diese Position zeigt, dass bei den verschiedenen Abkommen und Verhandlungen, die in letzter Zeit zwischen den USA und regionalen Staaten stattfinden, Saudi-Arabien die Unabhängigkeit Palästinas als Hauptbedingung stellt.

Die Position Saudi-Arabiens zu Palästina (Tabelle)

Richtung / Thema Erklärung von Mohammed bin Salman und deren Inhalt Erklärende Person Mohammed bin Salman (Kronprinz und Premierminister von Saudi-Arabien) Hauptverurteilung Brutale Angriffe in Gaza und Rechtsverletzungen gegen Al-Aqsa Diplomatische Position Entschlossener, loyaler und absolut unveränderlicher politischer Kurs Grenze der Maßnahmen Kein Stopp, bis das palästinensische Volk seine vollen legitimen Rechte erreicht hat Geopolitisches Signal Im Dialog mit den USA und dem Westen bleiben palästinensische Interessen die primäre Bedingung

Glauben Sie, dass diese entschlossene Haltung Saudi-Arabiens ein entscheidender Impuls sein kann, um die militärischen Aktionen in Gaza zu stoppen und die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates voranzutreiben? Wie bewerten Sie die Erklärung des Kronprinzen?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung unten in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige politische Erklärung aus dem Nahen Osten mit Ihren Liebsten via Telegram!