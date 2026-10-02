Mohammed bin Salman verurteilt Angriffe auf Gaza und Übergriffe auf Al-Aqsa scharf

·7·Welt
Mohammed bin Salman verurteilt Angriffe auf Gaza und Übergriffe auf Al-Aqsa scharf

Vor dem Hintergrund gefährlicher geopolitischer Entwicklungen im Nahen Osten Saudi-Arabien hat eine weitere scharfe und entschlossene Erklärung an die Weltgemeinschaft gerichtet. Der Kronprinz und Premierminister des Königreichs, Mohammed bin Salman, verurteilte in einer offiziellen Stellungnahme die anhaltenden brutalen Angriffe im Gazastreifen sowie die Rechtsverletzungen rund um die heilige Al-Aqsa-Moschee auf höchster Ebene. Riad bekräftigte erneut, dass es in der Palästina-Frage niemals zurückweichen werde und diese Position absolut unveränderlich sei. Welche Resonanz löst diese Erklärung des saudischen Führers auf dem internationalen diplomatischen Parkett aus?

Gaza und Al-Aqsa: Der entschiedene Widerstand des Königreichs

Der Kronprinz bewertete in seiner Rede die Handlungen Israels offen:

  • Brutale Angriffe verurteilt: Die gegen die Zivilbevölkerung und unsere Brüder im Gazastreifen gerichteten Übergriffe wurden scharf kritisiert;

  • Unverletzlichkeit der Al-Aqsa-Moschee: Es wurde scharfer Protest gegen die wiederholten Rechtsverletzungen an der heiligen Stätte, der Al-Aqsa-Moschee, geäußert;

  • Kein Stillstand, bis Rechte gesichert sind: Mohammed bin Salman betonte ausdrücklich, dass die Bemühungen Saudi-Arabiens nicht enden werden, bis das palästinensische Volk seine legitimen und international anerkannten Rechte vollständig erlangt hat;

  • Unveränderliches Prinzip: Es wurde erneut unterstrichen, dass die Loyalität des Königreichs gegenüber der palästinensischen Staatlichkeit und den Interessen des Volkes kein Gegenstand politischer Verhandlungen sein kann.

Die offizielle Erklärung von Mohammed bin Salman

„Wir verurteilen die brutalen Angriffe der Besatzungsregierung auf unsere Brüder in Palästina und im Gazastreifen sowie die wiederholten Rechtsverletzungen gegen die Al-Aqsa-Moschee aufs Schärfste. Die Loyalität des Königreichs gegenüber den Rechten des palästinensischen Volkes ist unsere feste und unveränderliche Position. Unsere Bemühungen in diese Richtung werden nicht aufhören, bis das palästinensische Volk seine legitimen Rechte erreicht hat.“

Diese Position zeigt, dass bei den verschiedenen Abkommen und Verhandlungen, die in letzter Zeit zwischen den USA und regionalen Staaten stattfinden, Saudi-Arabien die Unabhängigkeit Palästinas als Hauptbedingung stellt.

Die Position Saudi-Arabiens zu Palästina (Tabelle)

Richtung / Thema

Erklärung von Mohammed bin Salman und deren Inhalt

Erklärende Person

Mohammed bin Salman (Kronprinz und Premierminister von Saudi-Arabien)

Hauptverurteilung

Brutale Angriffe in Gaza und Rechtsverletzungen gegen Al-Aqsa

Diplomatische Position

Entschlossener, loyaler und absolut unveränderlicher politischer Kurs

Grenze der Maßnahmen

Kein Stopp, bis das palästinensische Volk seine vollen legitimen Rechte erreicht hat

Geopolitisches Signal

Im Dialog mit den USA und dem Westen bleiben palästinensische Interessen die primäre Bedingung

Glauben Sie, dass diese entschlossene Haltung Saudi-Arabiens ein entscheidender Impuls sein kann, um die militärischen Aktionen in Gaza zu stoppen und die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates voranzutreiben? Wie bewerten Sie die Erklärung des Kronprinzen?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung unten in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige politische Erklärung aus dem Nahen Osten mit Ihren Liebsten via Telegram!

Saudi-ArabienMohammed bin SalmanGazaAl-Aqsa-MoscheeNahostpolitik
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Haben die Huthi Drohnen auf Mekka abgefeuert? Mohammed bin Salman reist für militärische Unterstützung nach ÄgyptenHaben die Huthi Drohnen auf Mekka abgefeuert? Mohammed bin Salman reist für militärische Unterstützung nach Ägypten16 September 09:56„Trump hat abgelehnt!“: Saudi-Kronprinz bat die USA um Schläge gegen die Huthi„Trump hat abgelehnt!“: Saudi-Kronprinz bat die USA um Schläge gegen die Huthi11 September 23:35«Ich habe ein solches Gemetzel noch nie gesehen»: UN-Chef und Lula beschuldigen Israel des Völkermords«Ich habe ein solches Gemetzel noch nie gesehen»: UN-Chef und Lula beschuldigen Israel des Völkermords23 September 09:58„Das Mekka-Abkommen tritt in Kraft“: Türkei bereit zur militärischen Unterstützung Saudi-Arabiens„Das Mekka-Abkommen tritt in Kraft“: Türkei bereit zur militärischen Unterstützung Saudi-Arabiens20 September 13:17Pedro Sánchez reagiert emotional auf Zeichnungen von Kindern in GazaPedro Sánchez reagiert emotional auf Zeichnungen von Kindern in Gaza28 Juli 14:45Großmufti von Saudi-Arabien richtet Appell an das MilitärGroßmufti von Saudi-Arabien richtet Appell an das Militär26 September 08:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten