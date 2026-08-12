Inderin stellt neuen Guinness-Weltrekord für Haarlänge auf

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Inderin stellt neuen Guinness-Weltrekord für Haarlänge auf

Menschlicher Wille, Geduld und Respekt vor nationalen Werten können manchmal zu außergewöhnlichen Leistungen führen. Die Inderin Renu Dhariyal (Renu Dhariyal) wurde mit ihrem 8 Fuß 10 Zoll (2,44 Meter) langen Haar ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen und erhielt den Titel der Frau mit dem längsten Haar der Welt.

Ukraine entthront: Wie wurde Renus Rekord bestätigt?

Renu Dhariyal, die auf YouTube einen Blog über Schönheit und Haarpflege betreibt, wurde mit dieser Leistung offiziell als Frau mit dem längsten Haar unter den noch lebenden Frauen anerkannt. Sie konnte die Ukrainerin Aliya Nasyrova übertreffen, die den Titel bisher mit einer Haarlänge von 8 Fuß 5,3 Zoll gehalten hatte.

Renu zufolge hat sie sich seit 2015, also seit mehr als 11 Jahren, überhaupt nicht mehr die Haare schneiden lassen und sich ausschließlich darauf konzentriert, sie wachsen zu lassen.

„Ich lasse meine Haare seit 2015 ununterbrochen wachsen. In der indischen Kultur und unseren jahrhundertealten Traditionen gelten lange Haare als Symbol außergewöhnlicher Schönheit und Sittsamkeit einer Frau. Genau diese nationalen Werte haben mich dazu inspiriert, meine Haare so lang wachsen zu lassen“,sagte Renu in einem Interview mit Vertretern des Guinness-Buchs der Rekorde.

Natürliche Geheimnisse und stundenlange Pflege

Haare, die sich der Länge von 2,5 Metern nähern, zu pflegen und gesund zu halten, ist keine leichte Aufgabe. Renu verschwieg nicht, dass hinter dieser Schönheit viel Arbeit und Mühe steckt:

„Die Pflege so langer Haare erfordert sehr viel Geduld. Jedes Mal verbringe ich Stunden damit, sie zu waschen, zu trocknen und sorgfältig zu kämmen. Ich verwende niemals chemische Produkte – mein größtes Geheimnis sind ausschließlich natürliche Produkte“,.

Der historische Rekord liegt weiterhin in China

Zur Information: Renu Dhariyal ist derzeit unter den lebenden Frauen Rekordhalterin, doch der absolute Rekord unter den Frauen in der Menschheitsgeschichte gehört der Chinesin Xie Qiuping. Bei offiziellen Messungen im Jahr 2004 erreichte ihr Haar eine unglaubliche Länge von 18 Fuß 5,54 Zoll (fast 5,63 Meter) .

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Renu DhariyalGuinness-Buch der RekordeYouTubeAliya NasyrovaXie Qiuping
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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