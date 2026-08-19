498 Tage, 195 Länder: US-Tourist umrundete die Welt in Rekordzeit!

Der amerikanische Tourist Michael Zervos besuchte alle 195 Länder, die das Guinness-Buch der Rekorde anerkennt, in nur 498 Tagen und stellte damit einen außergewöhnlichen Rekord auf.

Fast alle drei Tage ein neues Land

Zervos begann seine Reise im Januar 2024 und beendete sie im Mai 2025.

Für die Umrundung der Welt benötigte er nur etwa 1 Jahr und 4 Monate.

Besonders bemerkenswert ist, dass der Tourist durchschnittlich weniger als drei Tage in jedem Land verbrachte.

Eine solche Reise erfordert nicht nur viel Geld und Zeit, sondern auch ständige Flüge, Visa, Grenzübertritte und eine strenge Planung.

Michael Zervos' Leistung wurde als Rekord für die schnellste Reise durch alle 195 Länder der Welt anerkannt.