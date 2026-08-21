Frau mit 38 Zähnen stellt Guinness-Rekord auf

·3·Welt
Frau mit 38 Zähnen stellt Guinness-Rekord auf

Die Inderin Kalpana Balan hat mit einer ungewöhnlichen Besonderheit weltweite Aufmerksamkeit erregt. In ihrem Mund wurden 38 bleibende Zähne festgestellt, womit sie ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wurde.

Normalerweise können Erwachsene bis zu 32 bleibende Zähne haben. Kalpana Balan hat jedoch sechs mehr als üblich – insgesamt sind es 38 Zähne .

Berichten zufolge befinden sich in ihrem Oberkiefer 18 und in ihrem Unterkiefer 20 Zähne . Genau diese ungewöhnliche Besonderheit brachte die Inderin in die Reihen der Guinness-Rekordhalter.

Auch für Fachleute ist Kalpanas Fall interessant. Das Auftreten überzähliger Zähne ist beim Menschen selten; solche Zähne entwickeln sich zusätzlich zu den üblichen 32 Zähnen.

Dank dieser ungewöhnlichen anatomischen Besonderheit ist Kalpana Balan zu einer weltweit bekannten Rekordhalterin geworden.

So wurde die für die meisten Menschen gewöhnliche Anzahl an Zähnen für Kalpana zu einem echten Weltrekord. Ihre 38 Zähne erregen als einer der ungewöhnlichsten Rekorde in der Geschichte von Guinness Aufmerksamkeit.

Kalpana BalanGuinness-Buch der RekordeIndien
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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