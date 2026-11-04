Amerikanischer Rentner stellt Guinness-Weltrekord mit 1.207 Filmen in einem Jahr auf

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Amerikanischer Rentner stellt Guinness-Weltrekord mit 1.207 Filmen in einem Jahr auf

Der 60-jährige Glenwood Hoskin aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania hat es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft, nachdem er innerhalb eines Jahres 1.207 Filme im Kino angesehen hat. Damit übertraf er den bisherigen Rekord von 777 Filmen. Dies berichtete Guinness World Records.

Glenwood Hoskin schaute sich zwischen April 2024 und April 2025 Filme im Regal-Kino in York Haven an. Er besuchte durchschnittlich 3,3 Vorstellungen pro Tag. Dafür studierte der Mann täglich den Spielplan des Kinos und plante, von morgens bis spät in die Nacht so viele Filme wie möglich zu sehen.

„Ich habe es sehr genossen, aus dem Haus zu kommen. Außerdem liebe ich es, meine Grenzen auszutesten und mir Ziele zu setzen. Ich bin ein organisierter Mensch, daher haben mir auch die Vorbereitung und die Planung Spaß gemacht“, sagt der Rekordhalter.

Um dieses Ergebnis zu erreichen, nutzte der ehemalige Mitarbeiter der Steuerbehörde das „Regal Unlimited“-Abonnement, das etwa 28 Dollar pro Monat kostet. Dieses Abonnement ermöglichte es ihm, eine unbegrenzte Anzahl von Filmen im Kino zu sehen.

Um die Kosten zu senken, bereitete Hoskin sein Essen zu Hause vor und aß es zwischen den Vorstellungen. In den Pausen blieb er körperlich aktiv, indem er innerhalb und außerhalb des Kinogebäudes spazieren ging. Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Kinos, zu denen er eine enge Beziehung aufbaute, halfen ihm bei der Erstellung des täglichen Zeitplans, insbesondere bei der Identifizierung kürzerer Filme.

Unter den Filmen, die der Rekordhalter sah, gefielen ihm „Der wilde Roboter“ („The Wild Robot“) und „Deadpool & Wolverine“ besonders gut. Seine Lieblingsgenres sind Animationsfilme und Komödien.

Damit brach Glenwood Hoskin den Rekord des Amerikaners Zachary Swope, der innerhalb eines Jahres 777 Filme gesehen hatte.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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