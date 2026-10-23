18-stöckiges Gebäude in Nairobi eingestürzt, Suche nach Überlebenden unter den Trümmern läuft

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18-stöckiges Gebäude in Nairobi eingestürzt, Suche nach Überlebenden unter den Trümmern läuft

In der kenianischen Hauptstadt Nairobi kam es zu einem schweren Notfall, als ein 18-stöckiges, noch im Bau befindliches Hochhaus plötzlich einstürzte. Am Unfallort entstand ein riesiger Trümmerhaufen aus Betonbrocken und verbogenen Metallarmierungen. Es wird befürchtet, dass Menschen unter den Trümmern eingeschlossen sind.

Menschen in den unteren Etagen: Details zur Tragödie

Ersten Informationen zufolge war das Gebäude zwar noch nicht vollständig für die Nutzung freigegeben, doch es herrschte bereits Betrieb:

  • Aktive Verkaufsstellen: Obwohl in den oberen Stockwerken noch Bau- und Ausbauarbeiten stattfanden, waren in den unteren Etagen bereits Geschäfte in Betrieb;

  • Unbekannte Opferzahlen: Zum Zeitpunkt des Vorfalls könnten sich Verkäufer und Kunden in den Geschäften aufgehalten haben. Die genaue Anzahl der unter den Trümmern Verschütteten und Verletzten wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Dringende Rettungsaktion

Derzeit werden in dem betroffenen Gebiet umfangreiche Rettungsmaßnahmen durchgeführt:

  • Spezialdienste im Einsatz: Vor Ort arbeiten die Rettungsdienste von Nairobi sowie Mitarbeiter des Kenianischen Roten Kreuzes unter Hochdruck;

  • Suche nach Überlebenden: Rettungskräfte versuchen mit schwerem Gerät und Spezialausrüstung, die Trümmer zu räumen und Überlebende zu bergen.

Chronisches Bauproblem: Korruption und minderwertige Materialien

In den schnell wachsenden Städten Kenias, insbesondere in Nairobi, ist der Einsturz von Hochhäusern und Gewerbegebäuden kein Einzelfall. Experten nennen als Hauptursachen für solche Katastrophen:

  • Grobe Verstöße gegen Bauvorschriften und Sicherheitsstandards;

  • Korruption bei der Erteilung von Baugenehmigungen und mangelnde Aufsicht;

  • Verwendung billiger und minderwertiger Baumaterialien zur Kostensenkung.

Die örtlichen Behörden und die Polizei haben Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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