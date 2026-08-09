Hände einer Frau verbrannt, nachdem sie 30 Limetten ausgepresst hatte

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Hände einer Frau verbrannt, nachdem sie 30 Limetten ausgepresst hatte

Die New Yorkerin Haley Peacock warnte, dass sie nach der Zubereitung einer scheinbar gewöhnlichen Margarita schwere Verbrennungen an den Händen erlitten habe. Die in Brooklyn lebende Designerin veröffentlichte auf TikTok ein Video über ihre Erfahrung und sprach über das im Internet bald weit verbreitete Phänomen des „Margarita-Burns“.

Sie erklärte, dass der Saft von Zitrusfrüchten wie Limetten auf der Haut zurückbleiben und bei Sonneneinstrahlung eine schmerzhafte Reaktion auslösen könne. Deshalb forderte sie die Nutzer auf, sich nach dem Auspressen von Zitrusfrüchten nicht in die Sonne zu legen.

„Bitte presst keine Zitrusfrüchte aus und legt euch danach in die Sonne“, warnte Peacock. Ihren Angaben zufolge sollten die Hände in einem solchen Fall sehr gründlich mit Seife gewaschen werden.

Der Vorfall ereignete sich auf einer Geburtstagsfeier, die Peacock für ihren Freund veranstaltet hatte. Für 25 Gäste presste sie mit der Hand etwa 30 Limetten aus, um eine große Menge Cocktails zuzubereiten.

Peacock dachte, dass es ausreichen würde, ihre Hände kurz mit einfachem Wasser abzuspülen. Danach verbrachte sie den restlichen Tag entspannt am Pool. Da sie zu diesem Zeitpunkt keine ernsthaften Veränderungen an ihren Händen bemerkte, kam ihr nicht in den Sinn, dass bereits eine Hautreaktion begonnen hatte.

„Nachdem ich alle Limetten ausgepresst hatte, spülte ich meine Hände unter dem Wasserhahn ab. Meine Hände waren nicht einmal klebrig, deshalb dachte ich nicht weiter darüber nach“, erinnerte sich Peacock.

Am nächsten Tag änderte sich die Situation jedoch dramatisch. Ihre Hände wurden rot und schwollen an, außerdem traten starke Schmerzen auf. Nach ihrer Rückkehr nach Brooklyn bildeten sich mit Flüssigkeit gefüllte Blasen an ihren Händen.

Einige Blasen wurden sehr groß, und Peacock beschrieb sie als „so groß wie Golfbälle“. Wegen der schweren Verbrennungen an ihren Händen suchte sie einen Arzt auf und erhielt die Diagnose Verbrennungen zweiten Grades. Nach der Behandlung wurden ihre Hände mit speziellen Verbänden umwickelt.

„Die gesamte Farbe meiner Hand hatte sich verändert. An meinem Daumen und neben meinem Ringfinger hatte ich golfballgroße Blasen“, sagte sie.

Peacocks Fall zeigt erneut, wie wichtig es ist, nach dem Umgang mit Zitrusfrüchten vorsichtig mit Sonneneinstrahlung zu sein. Mit ihren Videos teilte sie ihre persönliche Erfahrung, damit andere nicht dasselbe unangenehme Erlebnis machen.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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