Frau, die mit mehreren Kleidungsschichten ins Flugzeug wollte, wird zum Internet-Star (Video)

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Frau, die mit mehreren Kleidungsschichten ins Flugzeug wollte, wird zum Internet-Star (Video)

Eine Frau, deren Gepäck am Flughafen das zulässige Gewicht überschritt, erfand eine ungewöhnliche Methode, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden. Anstatt die Kleidung in ihren Koffer zurückzulegen, versuchte sie, mehrere Schichten davon übereinander anzuziehen und so ins Flugzeug zu steigen.

In einem in den sozialen Medien verbreiteten Video ist zu sehen, wie die Frau in mehreren Kleidungsschichten umherläuft. Um nicht für Übergepäck bezahlen zu müssen, entschied sie sich dafür, die Gegenstände aus dem Koffer einfach selbst zu tragen.

Diese Aktion der Passagierin löste unter Internetnutzern amüsante Diskussionen aus. Während einige ihre Sparsamkeit bewunderten, schrieben andere, dass es schwer sei, sich eine ungewöhnlichere Methode vorzustellen, um die Gepäckbeschränkungen am Flughafen zu umgehen.

So wurde die Kleidung, die nicht mehr in den Koffer passte, diesmal zur „Last“ für die Passagierin selbst.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» Redakteur
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