Das Schicksal des 13-jährigen Zahir, der bei einem Drohnenangriff während des bewaffneten Konflikts im Sudan beide Beine verlor, hat viele Menschen tief berührt. Dank einer Spendenaktion konnte die notwendige Summe für seine medizinische Versorgung in Kairo aufgebracht werden.

Derzeit lernt Zahir mit Beinprothesen wieder zu laufen. Trotz der schweren Prüfungen, die er durchlebt hat, verliert er nicht die Hoffnung und versucht, mutig neue Schritte in sein Leben zu gehen.

Ein BBC-Reporter hat Zahir erneut getroffen. Bei diesem Treffen erwartete den Jungen eine freudige und unerwartete Überraschung: Sein Lieblingsfußballer, der Star von Real Madrid, Vinícius Júnior, wandte sich mit einer besonderen Einladung an ihn.

Es wird erwartet, dass diese Aufmerksamkeit des Fußballers dem jungen Jungen Hoffnung und Freude schenkt. Zahirs Geschichte zeigt einmal mehr, wie wichtig menschliche Anteilnahme, Solidarität und Unterstützung in schwierigen Zeiten sind.