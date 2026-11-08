Ein junger Mann, der in Lahore Kekse verkauft, wird zum Internetstar

Ein junger Mann, der in der pakistanischen Stadt Lahore seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Keksen und verschiedenen Süßigkeiten auf der Straße verdient, ist in den sozialen Medien berühmt geworden. Es geht um Irshad Khan, der durch sein attraktives Aussehen und sein markantes Erscheinungsbild Aufmerksamkeit erregt hat.

Laut der Zeitung Urdu News arbeitet Irshad, der aus der Provinz Khyber Pakhtunkhwa stammt, seit 16 Jahren in Lahore. Kürzlich wurde er durch Aufnahmen, die ihn beim Verkauf von Keksen auf der Straße zeigen, im Internet bekannt. Seine Videos verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken und zogen die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich. Mittlerweile stehen einige Fans Schlange, um Fotos mit ihm zu machen.

Interessanterweise ist dies nicht der erste Fall in Pakistan, in dem ein einfacher Verkäufer aufgrund seines Aussehens zum Internetstar wird. Im Jahr 2016 wurde Arshad Khan, der auf einem Markt in Islamabad Tee verkaufte, durch seine blauen Augen und sein attraktives Aussehen berühmt. Nachdem die Fotografin Jiya Ali ein Foto von ihm auf Instagram gepostet hatte, verbreitete sich das Bild schnell und der junge Mann wurde unter dem Namen „Chaiwala“ bekannt.

Nach seinem plötzlichen Ruhm erhielt Arshad Modelangebote. Später baute er sein eigenes Unternehmen auf und eröffnete 2020 in Islamabad sein erstes Café namens „Cafe Chaiwala Rooftop“. Im Laufe der Zeit weitete sich sein Café-Netzwerk sogar über die Grenzen Pakistans hinaus aus.

Nun wird die Geschichte von Irshad Khan in den sozialen Medien erneut diskutiert. Seine Popularität zeigt einmal mehr, wie ein paar Videos und Fotos das Leben eines einfachen, hart arbeitenden Menschen verändern können.