„Ich werde sein Vermächtnis beenden“: Carlos Prates droht Islam Makhachev offen

In der UFC-Division hat sich eine weitere spannende und kompromisslose Rivalität entwickelt. Zwischen dem unbesiegten russischen Champion Islam Makhachev, seinem bekannten Manager Ali Abdel-Aziz und dem aufstrebenden, gefährlichen brasilianischen Knockout-Künstler Carlos Prates ist in den sozialen Medien ein offener und hitziger Schlagabtausch entbrannt.

Während der Manager betonte, dass das Vermächtnis des russischen Champions unantastbar sei und den Herausforderer zur Mäßigung aufrief, erklärte Prates im Gegenzug, er sei bereit, die Ära von Makhachev endgültig zu beenden.

„Rede weniger, er wird dich zerstören“: Abdel-Aziz’ Warnung

Ali Abdel-Aziz, einer der bekanntesten Manager in der UFC-Welt, nahm die Forderungen des brasilianischen Kämpfers nicht ernst und verwies auf den Status von Islam Makhachev:

„Du bist bisher nur ein Herausforderer“: Abdel-Aziz erinnerte Prates daran, dass er noch nicht das Meisterniveau erreicht habe und nicht für unnötiges Aufsehen sorgen solle;

Der Größte seiner Zeit: „Islam ist ein Champion und wahrscheinlich der größte Kämpfer seiner Zeit. Rede weniger, denn er wird dich im Oktagon zerstören. Keiner von euch kann seinem Vermächtnis etwas hinzufügen“, betonte der Manager;

Philosophie des Kämpfens: Ali merkte an, dass Makhachev den Gürtel nicht nur verteidige, sondern für seine Liebe zum Sport, seine Leidenschaft und für Millionen von Fans in das Oktagon steige.

„Ich werde sein Vermächtnis beenden“: Prates’ mutige Antwort

Der brasilianische Herausforderer reagierte scharf auf diese Worte und warf Islam Makhachev vor, echten Herausforderungen aus dem Weg zu gehen:

Die Kampfansage für Januar: „Wenn Islam wirklich aus Leidenschaft kämpft, würde er im Januar gegen den Herausforderer Nummer eins antreten“, sagte Prates und äußerte Zweifel an den Plänen des russischen Champions;

Ein festes Versprechen: Der brasilianische Athlet forderte die Fans auf, sich seine Worte zu merken, und verkündete sein endgültiges Urteil: „Ich werde seinem Vermächtnis nichts hinzufügen – ich werde sein Vermächtnis beenden, Bruder. Merk dir meine Worte!“;

Zukunft unter Druck: Diese Aussagen haben das Interesse an einem möglichen zukünftigen Aufeinandertreffen der beiden Kämpfer enorm gesteigert.

Dieser hitzige Streit zwischen dem Team von Islam Makhachev und Carlos Prates schafft alle Voraussetzungen dafür, dass er sich in den kommenden Monaten zu einem bedeutenden und intensiven Titelkampf im Oktagon entwickelt.