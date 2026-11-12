Einzigartiges Baby, das ohne Nase in Alabama, USA, geboren wurde, erregt weltweite Aufmerksamkeit

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Einzigartiges Baby, das ohne Nase in Alabama, USA, geboren wurde, erregt weltweite Aufmerksamkeit

Eli Thompson, der 2015 im US-Bundesstaat Alabama geboren wurde, kam mit einem äußerst seltenen Geburtsfehler zur Welt: Arrhinie. Bei diesem Zustand fehlen dem Kind die äußere Nase, die Nasenhöhle und das Geruchssystem.

Die Nachrichten und Bilder über den ungewöhnlichen Zustand des Babys verbreiteten sich in den sozialen Medien und erregten große Aufmerksamkeit. Seine Familie berührte viele Menschen durch ihre liebevolle Einstellung zu ihrem Kind. Die Eltern lehnten chirurgische Eingriffe ab und betonten, dass sie ihr Kind genau so, wie es ist, als perfekt ansehen.

Um Elis Gesundheit zu unterstützen, wurde eine Tracheotomie durchgeführt, um ihm das Atmen zu erleichtern. Bei diesem Eingriff wird ein spezielles Loch in der Luftröhre geschaffen, um einen alternativen Weg für die Atmung zu ermöglichen.

Durch das Teilen des Lebens ihres Kindes mit der Öffentlichkeit wollte die Familie das Bewusstsein für diesen seltenen angeborenen Zustand schärfen und zeigen, wie wichtig es ist, jedes Kind so zu lieben und zu akzeptieren, wie es ist.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» Redakteur
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