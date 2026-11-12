In Russland haben Vertreter der Öffentlichkeit die Initiative ergriffen, den Inhalt von Neujahrsgeschenken für Kinder zu ändern. Sie schlagen vor, beliebte Schokoriegel wie Snickers, Mars, Twix und Bounty aus den Geschenkboxen zu entfernen und sie durch im Land hergestellte Süßigkeiten zu ersetzen.

Die Initiatoren glauben, dass dies das Interesse und die Zuneigung der Kinder zu lokalen Produkten fördern kann. Sie setzen sich dafür ein, die junge Generation daran zu gewöhnen, in Russland hergestellte Süßigkeiten zu wählen.

Es ist erwähnenswert, dass sich die Autoren dieser Initiative zuvor auch gegen den Verkauf von Pizza in russischen Schulen ausgesprochen hatten.