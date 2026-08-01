Russland erweitert Mining-Schwarze Liste: Moskau und Grenzregionen unter Verbot

Mit einer drastischen strategischen Wende in der digitalen Wirtschaft des Landes führt die Regierung der Russländischen Föderation umfassende Beschränkungen gegen das Kryptowährungs-Mining ein. Gemäß dem neu bestätigten Dekret werden die Stadt Moskau und die Region Moskau sowie ein Teil der Region Kursk nun zu „geschlossenen Zonen“ für die Kryptowährungsgewinnung. Dieser Schritt ist eine der strengsten Maßnahmen zur Verwaltung von Ressourcen und zur Unterstellung der Digitalasset-Branche unter staatliche Kontrolle in Russland.

Die Redaktion von Zamin.uz analysiert die Details dieser historischen Beschränkungen und deren Aussichten.

Umfang und Dauer des Verbots: Ein langfristiges Szenario

Die neue Regelung ist keine temporäre Maßnahme, sondern eine langfristige strategische Beschränkung. Dem Regierungserlass zufolge gilt das Verbot — einschließlich der direkten Durchführung von Mining-Aktivitäten — vom 15. August 2026 bis zum 31. Dezember 2032. Dies ist eine der am längsten andauerndsten und systematischsten Mining-Beschränkungen in der Geschichte Russlands.

Diese Beschränkungen sehen nicht nur ein direktes Verbot von Mining-Aktivitäten vor, sondern auch damit verbundene technische Hilfsaktivitäten. Dies lässt den Mining-Farmen, die massive Energieverbraucher in der Region Moskau sind, keine andere Wahl, als ihren Betrieb vollständig einzustellen.

Geografie: Von der Hauptstadt bis zur strategischen Grenze

Die Geografie des neuen Verbots hat eine spezifische strategische Bedeutung. Es umfasst drei Hauptbereiche:

Stadt Moskau: Das finanzielle, administrative und politische Zentrum des Landes. Region Moskau: Ein wichtiger Industrie- und Infrastrukturknotenpunkt. Region Kursk: Acht Grenzbezirke der Region und die Stadt Lgov. Die Auswahl dieser Gebiete steht in direktem Zusammenhang mit der Notwendigkeit, Energiestabilität und -sicherheit zu gewährleisten.

Ein Blick zurück: Die alten Mitglieder der „Schwarzen Liste“

Die Erfahrung, Mining-Aktivitäten in Russland einzuschränken, ist nicht neu. Zuvor galten in einigen Regionen bereits bestimmte Einschränkungen. Das neue Dekret hat diese Liste nicht nur erweitert, sondern auch rechtlich weiter gefestigt.

Analyse verbotener und beschränkter Regionen:

Regionen mit vollständigem Verbot (Bisherige) Regionen mit teilweisen Beschränkungen (Einige Gebiete) Neue Verbotsregionen (Laut Dekret ab 2026) Republik Dagestan, Republik Inguschetien, Kabardino-Balkarische Republik Region Irkutsk (einige Gebiete) Stadt Moskau Karatschai-Tscherkessische Republik, Republik Nordossetien-Alanien, Tschetschenische Republik Republik Burjatien (einige Gebiete) Region Moskau Donezker Volksrepublik, Lugansker Volksrepublik Region Transbaikalien (einige Gebiete) Region Kursk (8 Bezirke und die Stadt Lgov) Oblast Saporischschja, Oblast Cherson - -

Hinweis: Die neuen Verbote treten am 15. August 2026 vollständig in Kraft.

Fazit und Analyse: Eine neue Realität für die Digitalindustrie

Die umfassenden Beschränkungen gegen Mining-Aktivitäten in Russland läuten eine komplexe und gleichzeitig strategisch wichtige Phase für die Digitalindustrie und den Energiesektor des Landes ein. Die Einführung des Verbots in der Hauptstadtregion zeugt von dem Wunsch, den Energiehaushalt Moskaus stabil zu halten und Ressourcen auf wichtigere Infrastrukturprojekte umzulenken. Langfristige Beschränkungen demonstrieren den strategischen und streng kontrollbasierten Ansatz des Staates gegenüber dem Kryptowährungsmarkt.

Wie sich diese Beschränkungen auf die Entwicklung des Marktes für digitale Vermögenswerte in Russland auswirken werden, in welche energiereichen Regionen die Mining-Aktivitäten umziehen und wie der Prozess der verschärften staatlichen Kontrolle weitergeht, bleibt offen. Eines ist sicher: Die Mining-Industrie in Russland wird nicht mehr so frei sein wie zuvor und unter die „eiserne Kontrolle“ des Staates fallen.

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