Russland stellt 2 Milliarden Rubel für Projekte zur Substitution von Chipfertigungsanlagen bereit

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Russland stellt 2 Milliarden Rubel für Projekte zur Substitution von Chipfertigungsanlagen bereit

Das russische Ministerium für Industrie und Handel hat zwei Großprojekte zur Importsubstitution von Epitaxieanlagen gestartet. Diese Technologie dient dem Aufwachsen von Schichten auf Basis von Silizium, Silizium-Germanium sowie Indium-, Aluminium- und Galliumverbindungen. Laut CNews sollen die neuen Entwicklungen Anlagen des US-Unternehmens Veeco, des französischen Unternehmens Riber und des niederländischen Unternehmens ASM ersetzen, deren Lieferungen nach Russland blockiert wurden. Darüber berichtet Ixbt.com. berichtet .

Für das Projekt 'Epitaxie-SiGe' wurden 463,7 Millionen Rubel bereitgestellt. Es umfasst die Entwicklung einer Anlage zum Aufwachsen von Silizium-Germanium-Schichten auf 200-mm-Siliziumwafern mittels Gasphasenepitaxie. Dieses System wird ein Analogon zur ASM Epsilon 2000 aus den Niederlanden sein. Gemäß der technischen Vorgaben muss der Auftragnehmer einen Reaktor, einen Roboterlader und ein Modul zur Waferoberflächenreinigung entwickeln. Die Arbeiten sollen bis Juni 2029 abgeschlossen sein.

Das zweite Projekt mit dem Namen 'Citadel' erhielt 1,5 Milliarden Rubel. Dieses Projekt sieht die Entwicklung einer Molekularstrahlepitaxie-Anlage zur Herstellung von Heterostrukturen auf Basis von Indium-, Aluminium-, Gallium- und Arsenidverbindungen vor. Dieses System soll die Anlagen Riber 49 aus Frankreich und Veeco GEN200 aus den USA ersetzen. Der Abschluss dieses Projekts ist für Oktober 2030 geplant.

Für beide Projekte ist die Verwendung in Russland hergestellter Komponenten strikt vorgeschrieben. Kritische Baugruppen wie Vakuumkammern, Pumpen, Molekularquellen, Steuerungen und Software müssen im Inland produziert werden. Die Verwendung ausländischer Teile ist nur in Ausnahmefällen und mit Genehmigung des Ministeriums gestattet.

RusslandChipTechnologieImportsubstitutionMikroelektronik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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