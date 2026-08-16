Offiziell: Ramazon Temirovs nächster Gegner und Kampftermin bekannt gegeben

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Offiziell: Ramazon Temirovs nächster Gegner und Kampftermin bekannt gegeben

usbekischer bekannter und spektakulärer K.-o.-Kämpfer sowie UFC-Kämpfer Ramazon Temirovwurden nun alle Details zu seinem nächsten Kampf offiziell bekannt gegeben. Unser Landsmann steigt im Herbst bei einem der größten nummerierten Turniere ins Oktagon.

Laut dem UFC-Pressedienst wird Temirov am 24. Oktober in der prächtigen Etihad Arena in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, beim UFC 333 antreten.

Gegner – gefährlicher englischer Kämpfer aus den Top 6 der Rangliste

Dieser Kampf wird zu einem der wichtigsten Duelle zwischen Titelanwärtern im Fliegengewicht:

  • Wer ist der Gegner? Ramazon trifft im Oktagon auf den erfahrenen und technisch versierten englischen Kämpfer Lone Kavana ;

  • Brisanz in der Rangliste: Kavana belegt derzeit Rang 6in der UFC-Fliegengewichtsrangliste, während unser Landsmann Temirov auf Rang 7steht;

  • Was auf dem Spiel steht: Ein Sieg in diesem Kampf würde Ramazon den Einzug in die Top 5 der Gewichtsklasse ermöglichen und ihn zum direkten Herausforderer auf den Meisterschaftsgürtel machen.

Temirovs K.-o.-Serie in Abu Dhabi

Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat sich für Ramazon Temirov bereits zu einer echten Glücksarena entwickelt:

  • Spektakulärer Sieg gegen Erceg: Unser Landsmann bestritt seinen letzten Kampf genau hier, am 25. Juli, gegen den australischen ehemaligen Titelherausforderer Steve Erceg;

  • Finish in der ersten Runde: In diesem Duell versetzte Temirov die globale MMA-Gemeinschaft mit einer Serie wuchtiger Schläge in Aufruhr und besiegte seinen Gegner bereits in der ersten Runde durch technischen K.-o.

Im Duell am 24. Oktober will Ramazon Temirov seine Siegesserie fortsetzen und einen weiteren großen Schritt in Richtung Titel machen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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