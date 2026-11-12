Geldregen aus Fenster in Astana, hochrangige Beamte festgenommen

In der Nähe eines Wohnkomplexes in der kasachischen Hauptstadt Astana wurden mehrere Koffer voller US-Dollar gefunden. Nach diesem Vorfall verbreiteten sich Berichte über die Festnahme der Leiter zweier großer staatlicher Einrichtungen des Landes: der nationalen Eisenbahngesellschaft „Qazaqstan temir joli“ und des Staatsfonds „Samruk-Qazina“.

Wie das Portal „Centralmedia24“ berichtet, wurden die Gelder in der Nähe des Wohnkomplexes „Atlant-6“ in der Kunajew-Straße im Bezirk Jessil entdeckt. Nach Bekanntwerden des Vorfalls trafen Polizeibeamte am Fundort ein.

In sozialen Netzwerken kursierten Informationen, dass die mit Dollar gefüllten Koffer aus einem Fenster des Wohngebäudes geworfen worden seien. Diese Vermutung wurde jedoch bisher von offiziellen Stellen nicht bestätigt.

Vor dem Hintergrund dieses Vorfalls berichtete „Centralmedia24“ unter Berufung auf eigene Quellen, dass der Vorstandsvorsitzende von „Qazaqstan temir joli“, Jeljas Otinschijew, sowie der Leiter des Staatsfonds „Samruk-Qazina“, Nurlan Schakupow, festgenommen wurden.