Geldregen aus Fenster in Astana, hochrangige Beamte festgenommen
In der Nähe eines Wohnkomplexes in der kasachischen Hauptstadt Astana wurden mehrere Koffer voller US-Dollar gefunden. Nach diesem Vorfall verbreiteten sich Berichte über die Festnahme der Leiter zweier großer staatlicher Einrichtungen des Landes: der nationalen Eisenbahngesellschaft „Qazaqstan temir joli“ und des Staatsfonds „Samruk-Qazina“.
Wie das Portal „Centralmedia24“ berichtet, wurden die Gelder in der Nähe des Wohnkomplexes „Atlant-6“ in der Kunajew-Straße im Bezirk Jessil entdeckt. Nach Bekanntwerden des Vorfalls trafen Polizeibeamte am Fundort ein.
In sozialen Netzwerken kursierten Informationen, dass die mit Dollar gefüllten Koffer aus einem Fenster des Wohngebäudes geworfen worden seien. Diese Vermutung wurde jedoch bisher von offiziellen Stellen nicht bestätigt.
Vor dem Hintergrund dieses Vorfalls berichtete „Centralmedia24“ unter Berufung auf eigene Quellen, dass der Vorstandsvorsitzende von „Qazaqstan temir joli“, Jeljas Otinschijew, sowie der Leiter des Staatsfonds „Samruk-Qazina“, Nurlan Schakupow, festgenommen wurden.
Den Angaben des Mediums zufolge wurde Jeljas Otinschijew von Mitarbeitern des Nationalen Sicherheitskomitees in der „Tanjir“-Lounge-Bar in der Hauptstadt festgenommen. Journalisten betonten unter Berufung auf ihre Quellen, dass beide Führungskräfte verdächtigt werden, versucht zu haben, Bestechungsgelder in sehr großem Umfang anzunehmen. Es wird zudem vermutet, dass sie im Rahmen desselben Strafverfahrens ermittelt werden.
Ein offizieller Zusammenhang zwischen den Festnahmen und den beim Wohnkomplex gefundenen Dollar-Scheinen wurde bisher jedoch nicht bestätigt.
Der Pressedienst des Fonds „Samruk-Qazina“ bestätigte oder dementierte die Anfrage von „Tengrinews.kz“ zur Festnahme von Nurlan Schakupow nicht. Vertreter des Fonds erklärten, sie würden von Kommentaren absehen, bis offizielle Informationen der zuständigen staatlichen Stellen vorliegen.
Zur Information: Jeljas Otinschijew wurde im Juli 2026 zum Leiter der nationalen Eisenbahngesellschaft Kasachstans ernannt. Vor dieser Position war er in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der „Samruk-Qazina“-Gruppe tätig.
Nurlan Schakupow leitet den Staatsfonds „Samruk-Qazina“ seit 2023. Dieser Fonds verwaltet die größten staatlichen Vermögenswerte Kasachstans. Er kontrolliert bedeutende Unternehmen in den Bereichen Öl und Gas, Transport, Energie und Telekommunikation.
Derzeit wird die genaue Summe der gefundenen Dollar, deren Eigentümer und die Umstände, wie sie in die Nähe des Wohnkomplexes gelangten, untersucht. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts haben das Nationale Sicherheitskomitee Kasachstans und andere Strafverfolgungsbehörden keine offizielle Erklärung zu den mutmaßlichen Festnahmen abgegeben.
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