Ramazan Temirov wendet sich vor seinem UFC-333-Kampf in Abu Dhabi an die Fans

der usbekische Kämpfer, der seine ungeschlagene Serie in der UFC, der angesehensten MMA-Liga der Welt, fortsetzt, Ramazan Temirov wird offiziell seinen nächsten Kampf bestreiten.

Unser Landsmann wird am 24. Oktober in der spektakulären Etihad Arena in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, beim nummerierten UFC 333 -Superturnier ins Oktagon steigen.

Der direkte Weg in die Top fünf: Gegner — Loner Kavana

Dieser Kampf im Fliegengewicht ist für beide Kämpfer im Titelrennen von großer Bedeutung:

Platzierungen in der Rangliste: Der Engländer Loner Kavana belegt derzeit Rang sechs in der Divisionsrangliste, während Ramazan Temirov den siebten Platz einnimmt;

Bedeutung des Kampfes: Ein Sieg würde unserem Landsmann die Möglichkeit geben, in die Top fünf der Division vorzustoßen und direkter Anwärter auf einen künftigen Titelkampf zu werden.

„Betet für mich“: Temirov wendet sich an seine Fans

Nach der offiziellen Bekanntgabe des Kampfes veröffentlichte Ramazan Temirov in seinen sozialen Netzwerken einen herzlichen und motivierenden Beitrag:

„Alhamdulillah, mein Volk, noch ein Schritt, damit wir Geschichte schreiben. Insha’Allah, betet für mich.“.

Der Wunschgegner und Abu Dhabis Siegesserie

Für Ramazan ist das Oktagon in Abu Dhabi eine besonders bedeutungsvolle und glückbringende Arena:

K.-o.-Sieg gegen Erseg: Bei seinem Kampf am 25. Juli in Abu Dhabi sorgte Temirov für Schlagzeilen, als er den australischen Topkämpfer und ehemaligen Titelherausforderer der Division Steve Erseg bereits in der ersten Runde durch einen verheerenden technischen K.-o. stoppte;

Herausforderung an Kavana: Nach diesem Kampf sagte unser Landsmann in einem Interview im Oktagon offen, dass er gegen Loner Kavana antreten wolle, der wie er offene und unterhaltsame Kämpfe im Stand liefert. Die UFC-Führung hat diesen spannenden Plan nun umgesetzt.

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