Khabib Nurmagomedov enthüllt seine „Geheimtaktik“ im Octagon

UFC-Hall-of-Famer und ehemaliger Leichtgewichts-Champion Khabib Nurmagomedov hat die Methode enthüllt, mit der er im Octagon psychologischen Druck auf seine Gegner ausübte. Der legendäre Kämpfer aus Dagestan sprach während der Kämpfe ununterbrochen mit seinen Gegnern und setzte sie dadurch mental stark unter Druck.

Darüber berichtete FREAK MMA im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) unter Berufung auf die Aussage des Sportlers.

„Die Kameras haben nur bestimmte Momente eingefangen“

Nurmagomedov betonte, dass er bei seinen Auftritten im Octagon versucht habe, seine Gegner nicht nur körperlich, sondern auch psychologisch zu kontrollieren:

„Im Octagon habe ich viel mit meinen Gegnern gesprochen. Die Kameras haben das nur wenige Male eingefangen. Tatsächlich gab es jedoch zahlreiche Gespräche zwischen meinen Gegnern und mir, und das hatte großen Einfluss auf ihre Stimmung und ihre Aktionen“, sagte Khabib Nurmagomedov.

Der letzte Kampf des „Adlers“ und der historische Rekord von 29:0

Zur Erinnerung: Der ungeschlagene Kämpfer mit dem Spitznamen „Der Adler“ bestritt seinen letzten Profikampf am 24. Oktober 2020 auf Yas Island in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, beim UFC 254 Event.

Gegner: der Interim-Champion im UFC-Leichtgewicht, der US-Amerikaner Justin Gaethje;

Ergebnis: Khabib besiegte seinen Gegner in der zweiten Runde per Triangle Choke;

Rekord: Es war der 29. Sieg seiner Karriere (29:0).

Nach diesem Sieg erklärte Nurmagomedov seinen vollständigen Rücktritt vom Profisport.

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