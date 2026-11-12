WBC veröffentlicht neues Ranking: Wo stehen die usbekischen Boxer?

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WBC veröffentlicht neues Ranking: Wo stehen die usbekischen Boxer?

Der World Boxing Council (WBC) hat seine aktualisierte Weltrangliste für Profiboxer veröffentlicht. Im Gegensatz zu anderen renommierten Organisationen präsentiert dieser Verband ein erweitertes Ranking der Top 40, in dem auch diesmal insgesamt 11 usbekische Boxer einen verdienten Platz einnehmen.

Die neuen Platzierungen der usbekischen Boxer im WBC-Ranking

Unsere Athleten konnten ihre Positionen in mehreren Gewichtsklassen verbessern. Insbesondere Bakhodir Jalolov und Lazizbek Mullojonov sind im Schwergewicht aufgestiegen, während Ruslan Abdullaev im Halbweltergewicht einen großen Sprung nach vorne machte.

Nachfolgend finden Sie die aktuelle Situation der usbekischen Boxer im WBC-Ranking in der Übersicht:

Gewichtsklasse

Sportler

Aktueller Rang

Vorheriger Rang / Veränderung

Weltmeister

Schwergewicht (+101,6 kg)

Bakhodir Jalolov

Platz 10

Aufstieg von Platz 11

Agit Kabayel

Schwergewicht (+101,6 kg)

Lazizbek Mullojonov

Platz 24

Aufstieg von Platz 25

Agit Kabayel

Supermittelgewicht (76,2 kg)

Bektemir Melikuziev

Platz 7

Abstieg von Platz 6

Saul Alvarez

Supermittelgewicht (76,2 kg)

Nurislom Ismoilov

Platz 27

Aufstieg von Platz 28

Saul Alvarez

Superweltergewicht (69,8 kg)

Israil Madrimov

Platz 7

Aufstieg von Platz 8

Sebastian Fundora

Halbweltergewicht (63,5 kg)

Mujibillo Tursunov

Platz 26

Aufstieg von Platz 28

Dalton Smith

Halbweltergewicht (63,5 kg)

Shohjahon Ergashev

Platz 31

Unverändert

Dalton Smith

Halbweltergewicht (63,5 kg)

Ruslan Abdullaev

Platz 18

Großer Sprung von Platz 35

Dalton Smith

Halbweltergewicht (63,5 kg)

Sirochbek Ismoilov

Platz 16

Neue Position

Dalton Smith

Superbantamgewicht (55,3 kg)

Murodjon Akhmadaliev

Platz 3

Unverändert

Naoya Inoue

Superbantamgewicht (55,3 kg)

Muhammad Shekhov

Platz 10

Abstieg von Platz 9

Naoya Inoue

Leistung der Spitzenreiter und Ausblick

Laut dem aktuellen Ranking belegt Murodjon Akhmadaliev, der im Superbantamgewicht antritt, mitPlatz 3eine der höchsten Positionen unter unseren Landsleuten. Auch die erfahrenen Boxer Israil Madrimov und Bektemir Melikuziev halten sich in den Top 10 und wahren damit ihre Chancen auf einen Kampf um den Weltmeistertitel in ihren jeweiligen Divisionen.

Wer wird Ihrer Meinung nach als nächster usbekischer Boxer das Recht auf einen WBC-Titelkampf erhalten? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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