WBC veröffentlicht neues Ranking: Wo stehen die usbekischen Boxer?

Der World Boxing Council (WBC) hat seine aktualisierte Weltrangliste für Profiboxer veröffentlicht. Im Gegensatz zu anderen renommierten Organisationen präsentiert dieser Verband ein erweitertes Ranking der Top 40, in dem auch diesmal insgesamt 11 usbekische Boxer einen verdienten Platz einnehmen.

Die neuen Platzierungen der usbekischen Boxer im WBC-Ranking

Unsere Athleten konnten ihre Positionen in mehreren Gewichtsklassen verbessern. Insbesondere Bakhodir Jalolov und Lazizbek Mullojonov sind im Schwergewicht aufgestiegen, während Ruslan Abdullaev im Halbweltergewicht einen großen Sprung nach vorne machte.

Nachfolgend finden Sie die aktuelle Situation der usbekischen Boxer im WBC-Ranking in der Übersicht: