WBC veröffentlicht neues Ranking: Wo stehen die usbekischen Boxer?
Der World Boxing Council (WBC) hat seine aktualisierte Weltrangliste für Profiboxer veröffentlicht. Im Gegensatz zu anderen renommierten Organisationen präsentiert dieser Verband ein erweitertes Ranking der Top 40, in dem auch diesmal insgesamt 11 usbekische Boxer einen verdienten Platz einnehmen.
Die neuen Platzierungen der usbekischen Boxer im WBC-Ranking
Unsere Athleten konnten ihre Positionen in mehreren Gewichtsklassen verbessern. Insbesondere Bakhodir Jalolov und Lazizbek Mullojonov sind im Schwergewicht aufgestiegen, während Ruslan Abdullaev im Halbweltergewicht einen großen Sprung nach vorne machte.
Nachfolgend finden Sie die aktuelle Situation der usbekischen Boxer im WBC-Ranking in der Übersicht:
Gewichtsklasse
Sportler
Aktueller Rang
Vorheriger Rang / Veränderung
Weltmeister
Schwergewicht (+101,6 kg)
Bakhodir Jalolov
Platz 10
Aufstieg von Platz 11
Agit Kabayel
Schwergewicht (+101,6 kg)
Lazizbek Mullojonov
Platz 24
Aufstieg von Platz 25
Agit Kabayel
Supermittelgewicht (76,2 kg)
Platz 7
Abstieg von Platz 6
Saul Alvarez
Supermittelgewicht (76,2 kg)
Nurislom Ismoilov
Platz 27
Aufstieg von Platz 28
Saul Alvarez
Superweltergewicht (69,8 kg)
Israil Madrimov
Platz 7
Aufstieg von Platz 8
Sebastian Fundora
Halbweltergewicht (63,5 kg)
Mujibillo Tursunov
Platz 26
Aufstieg von Platz 28
Dalton Smith
Halbweltergewicht (63,5 kg)
Shohjahon Ergashev
Platz 31
Unverändert
Dalton Smith
Halbweltergewicht (63,5 kg)
Ruslan Abdullaev
Platz 18
Großer Sprung von Platz 35
Dalton Smith
Halbweltergewicht (63,5 kg)
Sirochbek Ismoilov
Platz 16
Neue Position
Dalton Smith
Superbantamgewicht (55,3 kg)
Platz 3
Unverändert
Naoya Inoue
Superbantamgewicht (55,3 kg)
Muhammad Shekhov
Platz 10
Abstieg von Platz 9
Naoya Inoue
Leistung der Spitzenreiter und Ausblick
Laut dem aktuellen Ranking belegt Murodjon Akhmadaliev, der im Superbantamgewicht antritt, mitPlatz 3eine der höchsten Positionen unter unseren Landsleuten. Auch die erfahrenen Boxer Israil Madrimov und Bektemir Melikuziev halten sich in den Top 10 und wahren damit ihre Chancen auf einen Kampf um den Weltmeistertitel in ihren jeweiligen Divisionen.
Wer wird Ihrer Meinung nach als nächster usbekischer Boxer das Recht auf einen WBC-Titelkampf erhalten? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…