Magomed Tuchalov besteht UFC-Debüt: Siegesserie hält an

Der ungeschlagene Magomed Tuchalov hatte in seinem ersten UFC-Kampf keinen leichten Gegner vor sich. Der Brasilianer Brendson Ribeyro leistete in der Auftaktrunde heftige Gegenwehr, doch der 26-jährige Athlet drehte den Spieß im Laufe des Kampfes um.

Nach drei Runden kamen alle Punktrichter zu einer einstimmigen Entscheidung. Damit startete der die VAE vertretende Tuchalov seine Karriere in der größten MMA-Organisation mit einem Sieg und behielt seine makellose Profi-Bilanz bei.

Vom Kaukasus über Dubai bis in die UFC

Magomed Tuchalov stammt aus Machatschkala in der russischen Region Dagestan und kämpft mittlerweile von Dubai aus für die VAE. Offiziellen UFC-Daten zufolge hatte er vor seinem Oktagon-Debüt alle sechs Kämpfe gewonnen.

Tuchalov hatte alle sechs vorherigen Gegner vorzeitig bezwungen:

fünf durch Knockout oder technischen Knockout;

einen durch Submission;

kein Kampf ging über die Punktrichterentscheidung hinaus.

Daher war sein Aufeinandertreffen mit dem erfahrenen Ribeyro nicht nur sein UFC-Debüt, sondern auch der erste Härtetest, der zeigte, wie sich Tuchalov in einem langen und kräftezehrenden Kampf schlagen würde.

Das Debüt begann nicht leicht

Der Halbschwergewichtskampf beim UFC-Event in Abu Dhabi verlief zunächst nicht nach Tuchalovs Drehbuch. Ribeyro übte in der ersten Runde Druck aus und zwang den Debütanten mit gefährlichen Schlägen zu vorsichtigem Agieren.

Tuchalov geriet jedoch nicht in Panik. Ab der zweiten Runde kontrollierte er die Distanz besser, brachte seinen Gegner vermehrt zu Boden und nutzte seine physische Überlegenheit aus.

Tuchalovs Hauptleistung bestand darin, nach den schwierigen Anfangsminuten seinen Plan zu ändern und die Kontrolle über den Kampf zu übernehmen.

In der dritten Runde setzte der VAE-Vertreter seine Judo- und Ringerfähigkeiten ein und warf Ribeyro mehrfach zu Boden. Er versuchte sogar, den Kampf vorzeitig per Kimura-Griff zu beenden, aber der brasilianische Kämpfer hielt bis zur finalen Glocke durch.

Einheitliches Punkturteil

Nach drei Runden werteten alle drei Punktrichter Tuchalov zum Sieger. Das offizielle Ergebnis lautete dreimal 29:28.

Statistik Magomed Tuchalov Brendson Ribeyro Bilanz vor dem Kampf 6–0 17–10 Ergebnis Sieg Niederlage Richterstimmen 29:28, 29:28, 29:28 — Kampfdauer 3 Runden 3 Runden Neue Bilanz 7–0 17–11

Somit ging Tuchalov zum ersten Mal in seiner Karriere über die vollen Runden bis zum Punktsieg. Diesmal konnte er seinen Gegner zwar nicht ausknocken, bewies aber die Fähigkeit, das Tempo über drei Runden zu halten, aus schwierigen Situationen zu entkommen und sich taktisch anzupassen.

Ribeyros Erfahrung half ebenfalls nicht

Brendson Ribeyro hatte bereits Erfahrung im UFC-Oktagon und gegen hochkarätige Gegner. Der brasilianische Athlet ging mit 17 Siegen und 10 Niederlagen in den Kampf. Auch die UFC hatte ihn als erfahrenen und gefährlichen Prüfstein für Tuchalov präsentiert.

Obwohl Ribeyro seine Erfahrung in der ersten Runde ausspielte, fand er in den folgenden Minuten keine Antwort auf Tuchalovs physischen Druck und seine Bodenkampfkünste. Infolgedessen musste er die 11. Niederlage seiner Profikarriere hinnehmen.

7–0: Jetzt beginnen die echten Prüfungen

Man kann kaum sagen, dass Tuchalovs UFC-Debüt perfekt verlief: Er geriet in der ersten Runde in Schwierigkeiten und musste zum ersten Mal über die Scorecards gehen. Doch genau dieser Aspekt erhöht den Wert des Sieges.

Er beantwortete wichtige Fragen:

er zeigte, dass er unter Druck nicht die Nerven verliert;

er bewies, dass er ein Dreirundentempo durchstehen kann;

er demonstrierte, dass er mehr als nur ein Knockout-Künstler ist;

er konnte seine Ringerstärke auch auf UFC-Niveau gewinnbringend einsetzen.

Tuchalovs Bilanz lautet nun 7 Kämpfe, 7 Siege. Der erste Sieg in der UFC ist jedoch nur eine Eintrittskarte und noch nicht der Gipfel. Mit stärker werdenden Gegnern auf dem Weg nach oben werden seine Fehler beim Einstecken von Treffern und seine Deckung im Stand noch harten Prüfungen unterzogen.

Glaubt ihr, dass Magomed Tuchalov in die UFC-Halbschwergewichtsrangliste einziehen kann? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt den Artikel auf Telegram mit anderen MMA-Fans.