«Besser als Brunei»: Was Olga Smorodskaja über das Spiel Usbekistan gegen Russland sagte

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«Besser als Brunei»: Was Olga Smorodskaja über das Spiel Usbekistan gegen Russland sagte

Die ehemalige Präsidentin des Fußballklubs Lokomotive Moskau, Olga Smorodskaja, teilte ihre Gedanken zu den bevorstehenden internationalen Freundschaftsspielen der russischen Nationalmannschaft mit. Ihrer Einschätzung nach ist das Niveau der kommenden Gegner von entscheidender Bedeutung, um den tatsächlichen Zustand der Mannschaft zu beurteilen.

Smorodskajas Aussage und die Bedeutung der kommenden Spiele

Wie die Zeitung «Sport-Express» berichtet, bewertete die bekannte Sportfunktionärin die Duelle der russischen Nationalmannschaft gegen hochkarätige Gegner positiv.

«Die russische Nationalmannschaft spielt gegen gute Teams. Wir werden sehen, was unsere Spieler auf diesem Niveau zeigen können. Usbekistan und Venezuela sind natürlich besser als Brunei», sagte Olga Smorodskaja.

Spielplan und Details

Informationen

Spiel Usbekistan – Russland

Heute, am 12. November in Taschkent (um 20:00 Uhr)

Spiel Russland – Venezuela

Findet am 17. November statt

Nächster Gegner von Usbekistan

Am 17. November auswärts Saudi-Arabien

Kommentatorin

Olga Smorodskaja (ehemalige Präsidentin des Klubs Lokomotive)

Bevorstehende wichtige Tests

Wir erinnern daran, dass das äußerst wichtige und spannende Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland heute, also am 12. November in Taschkent um 20:00 Uhr beginnt. Während die russische Nationalmannschaft am 17. November gegen Venezuela antritt, misst sich die usbekische Nationalmannschaft am selben Tag auswärts mit Saudi-Arabien.

Wie fundiert sind Ihrer Meinung nach die Ansichten von Olga Smorodskaja und welches Team wird im heutigen Spiel in Taschkent die Oberhand behalten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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