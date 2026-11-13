Ungewöhnliches Gericht in der Küche von Palau: Blogger nach dem Verzehr von Fledermaussuppe in der Kritik

Während einer Reise zum pazifischen Inselstaat Palau probierte ein brasilianischer Blogger eines der traditionellen Gerichte der Einheimischen: Fledermaussuppe. Sein Video, das diesen Vorgang zeigt, löste in den sozialen Medien heftige Diskussionen aus.

Dieses Gericht wird in der Küche von Palau seit vielen Jahren zubereitet. Es wird normalerweise aus Flughunden gekocht und gilt als Teil der lokalen gastronomischen Traditionen. Das Video, das dieses für Menschen aus anderen Ländern ungewöhnliche Gericht zeigt, verbreitete sich jedoch in kurzer Zeit rasant.

Die Landsleute des Bloggers waren von seiner Wahl keineswegs begeistert. Einige äußerten Bedenken hinsichtlich der hygienischen Aspekte des Gerichts und der möglichen Gefahr von Infektionskrankheiten, die mit dem Verzehr verbunden sein könnten.

Andere Nutzer hielten es für natürlich, auf Auslandsreisen lokale Bräuche und nationale Gerichte kennenzulernen. Dennoch warfen einige Kritiker dem Blogger vor, potenzielle Gesundheitsrisiken ignoriert zu haben, nur um mehr Aufrufe zu erzielen.

Das Video über das traditionelle Gericht aus Palau löste somit nicht nur eine Debatte über ungewöhnliche gastronomische Erlebnisse aus, sondern auch über kulturelle Traditionen und Lebensmittelsicherheit.