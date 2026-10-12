Ungewöhnliches Gericht im italienischen Restaurant: Kunden wird „gebratene Luft“ serviert

Ein Restaurant in der italienischen Stadt Castelfranco Veneto hat beschlossen, sich auf originelle Weise von der Konkurrenz abzuheben. Es bietet seinen Gästen ein ungewöhnliches Gericht namens „gebratene Luft“ an. Diese kuriose Speise hat nicht nur durch ihren Namen, sondern auch durch ihre Zubereitung und Präsentation viel Aufmerksamkeit erregt.

Nicola Dinato, Chefkoch des Restaurants Feva, wollte das Gefühl, im Freien zu sein und frische Luft zu atmen, durch ein Gericht ausdrücken. Zu diesem Zweck kreierte er eine Speise, die im Italienischen „aria fritta“, also „gebratene Luft“, genannt wird.

Der Name des Gerichts kann jedoch etwas irreführend sein. Denn dieser knusprige Snack wird eigentlich aus Tapioka-Krusten hergestellt. Zuerst werden sie im Ofen gebacken und dann in heißem Öl frittiert. Die Basis des Gerichts besteht also nicht aus Luft selbst, sondern aus speziell zubereiteter Tapioka.

Dennoch wird bei der Zubereitung eine luftbezogene Substanz verwendet: Ozon. Nachdem die Tapioka-Krusten gebacken und frittiert wurden, werden sie mit Ozon angereichert. Dieser Prozess dauert 10 Minuten und verleiht dem Gericht ein einzigartiges Aroma.

Die speziell behandelte, knusprige „gebratene Luft“ wird anschließend auf Zuckerwatte angerichtet. Chefkoch Nicola Dinato hofft, dass die Zuckerwatte die Gäste an Wolken am Himmel erinnert. Auf diese Weise dienen nicht nur Geschmack und Geruch, sondern auch das Aussehen des Gerichts dazu, Vorstellungen von freier Natur und frischer Luft zu wecken.

Was kostet die „gebratene Luft“?

Dieses außergewöhnliche Gericht war über einen Monat lang Gegenstand von Diskussionen und Artikeln im Internet. Einer der Hauptgründe dafür waren Berichte, dass das Restaurant Feva 30 Dollar für eine Portion verlangt.

Ein Mitarbeiter des Restaurants stellte dies jedoch in einem Kommentar zu einem Artikel klar. Er betonte, dass die „gebratene Luft“ allen Gästen des Restaurants eigentlich kostenlos als Willkommensgruß serviert wird.

Der Mitarbeiter beschrieb die Idee auch als „Einladung zur Leichtigkeit“. Hinter diesem Ausdruck verbirgt sich das eigentliche Konzept des Gerichts: Menschen aus ihren gewohnten Essgewohnheiten herauszuholen und sie mit einer unerwarteten Erfahrung zu überraschen.

„Ich serviere dieses Gericht immer als Erstes als Appetithäppchen. Damit möchte ich meine Kunden daran erinnern, dass sie stets versuchen sollten, ihr Leben mit echten Erfahrungen zu füllen“, sagte Chefkoch Nicola Dinato in einem Interview mit der Zeitung Tribuna di Treviso.

So hat die „gebratene Luft“ dieses italienischen Restaurants eine tiefere Bedeutung als ein gewöhnliches Gericht. Für den Koch ist sie ein Mittel, um Gäste zu überraschen, ihnen neue Emotionen zu vermitteln und sie dazu anzuregen, echte Eindrücke im Leben zu schätzen.