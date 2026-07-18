Das einzigartige Aussehen dieses Hundes hat das Internet verblüfft

Tilly, eine Hündin, die mit dem Kurz-Wirbelsäulen-Syndrom geboren wurde, erobert die Herzen von Millionen Nutzern in den sozialen Medien. Ihr Aussehen erinnert an „Jimoti“, einen Waschbären, der in den letzten Tagen im Internet für Aufsehen gesorgt hat. Dies berichteten ausländische Medien.

Es wird berichtet, dass Tilly ein 7-jähriger Tibet-Spaniel ist, der 2019 von seiner jetzigen Besitzerin Anna Marie Giannini adoptiert wurde. Da der Welpe mit einem angeborenen Defekt zur Welt kam, fand sich niemand, der ihn aufnehmen wollte, und sogar eine Euthanasie war geplant.

Anna Marie erzählt, ihr sei mitgeteilt worden, dass einer der Welpen mit einem Geburtsfehler geboren wurde und es schwierig sei, ein Zuhause für ihn zu finden. Wenn sich kein Besitzer fände, sei die Wahrscheinlichkeit hoch gewesen, dass sie eingeschläfert würde. Anna betont jedoch, dass sie sich bereits in Tilly verliebt hatte, bevor sie dies hörte, und beschloss, sie zu adoptieren.

Heute wird Tillys Alltag regelmäßig auf TikTok, Instagram und Facebook dokumentiert. Interessante Clips, in denen die Hündin mit anderen Welpen spielt, Zeit mit ihrer Besitzerin verbringt und bequeme Ruhepositionen sucht, ziehen die Aufmerksamkeit von Millionen Zuschauern auf sich.

Laut Anna Marie hat sich Tillys Körper trotz des angeborenen Syndroms an diesen Zustand angepasst, ähnlich wie bei Menschen, die mit derselben Krankheit leben. Deshalb führt sie ein aktives Leben und fühlt sich wohl.

Das Interesse an Tilly ist durch Jimoti, den Waschbären mit kurzem Rücken, der kürzlich im Internet berühmt wurde, noch weiter gestiegen. Besonders ihre Videos, die ihre süßen Bewegungen zeigen, verbreiten sich schnell in den sozialen Netzwerken.

Anna Marie gibt zu, dass sie nach dem Ansehen der Videos von Jimoti besser versteht, warum Menschen so erstaunt sind und sich in Tilly verlieben, wenn sie sie zum ersten Mal sehen.

Experten merken an, dass Jimoti, der in Seattle gefunden wurde, möglicherweise eine kurze Lebenserwartung hat. Bei Tilly wurden jedoch bisher keine schwerwiegenden gesundheitlichen Probleme im Zusammenhang mit dem Kurz-Wirbelsäulen-Syndrom festgestellt.

Die Besitzerin betont, dass die Krankheit der Hündin keine schweren Komplikationen hinterlassen hat und Tierärzte erwarten, dass Tilly ein langes und gesundes Leben führen wird.

Brian Collins, ein Spezialist am Cornell College of Veterinary Medicine, erklärt, dass das Kurz-Wirbelsäulen-Syndrom eine sehr seltene angeborene Erkrankung bei Tieren ist. Eine solche Mutation kann in einigen Fällen zu einer Kompression innerer Organe oder Gelenkproblemen führen.

Der Experte glaubt zudem, dass diese Mutation es Jimoti wahrscheinlich erschwert, auf Bäume zu klettern und Raubtieren zu entkommen. Dennoch sind Wissenschaftler zuversichtlich, was ihr Überleben und ein gesundes Leben angeht.