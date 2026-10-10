30.000 Flaschen Wein im Wert von 5 Millionen Euro in Italien gestohlen

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30.000 Flaschen Wein im Wert von 5 Millionen Euro in Italien gestohlen

Aus dem Lager eines Weinguts in der italienischen Region Toskana wurden 30.000 Flaschen Wein mit einem Gesamtwert von 5 Millionen Euro gestohlen. Aufgrund des Ausmaßes und des Wertes der gestohlenen Ware gilt dieser Vorfall als einer der größten Weindiebstähle in der Geschichte Italiens. Dies berichtete die „Financial Times“.

Wie mitgeteilt wurde, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum 4. Oktober in einem der ältesten Weingüter Italiens — Marchesi Antinori — in dessen Lager. Sieben maskierte Männer schalteten die Sicherheitsalarmanlage aus und luden Kisten mit berühmten Weinen wie Tignanello, Solaia und Guado al Tasso auf zwei große Lastwagen, bevor sie vom Tatort flohen.

Bemerkenswert ist, dass der Diebstahl zu einem Zeitpunkt stattfand, als das Unternehmen gerade eine große Lieferung seiner teuersten Weine für Kunden im Ausland vorbereitete. Laut Angaben der Zeitung liegt der Einzelhandelspreis einer Flasche der gestohlenen Weine zwischen 150 und 500 Euro. Daher ist der Gesamtwert der Beute der Täter äußerst hoch.

Es wurde bekannt gegeben, dass der Tathergang von Überwachungskameras aufgezeichnet wurde. Die Polizei führt derzeit Ermittlungen durch. Bisher konnten die Identitäten der Verdächtigen jedoch nicht festgestellt werden, und es gab noch keine Festnahmen.

Renzo Cotarella, CEO von Marchesi Antinori, äußerte die Hoffnung, die gestohlenen Weine wiederzufinden. Er betonte, dass eine so große Ladung nicht spurlos verschwinden könne. Zudem sagte er, dass es nicht einfach sei, solch wertvolle Produkte auf dem Weltmarkt zu verkaufen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen.

„Wir hoffen immer noch, die Weine zu finden. Zwei Lastwagen verschwinden nicht einfach spurlos. Diese Weine sind sehr wertvoll. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man eine so große Menge an Produkten weltweit verkaufen kann, ohne Aufmerksamkeit zu erregen“, sagte Renzo Cotarella.

Vertreter des Unternehmens halten diesen Vorfall für einen der größten Weindiebstähle in der Geschichte Italiens. Die „Financial Times“ merkte an, dass dieser Raub angesichts der Anzahl der Flaschen und des Gesamtwerts nicht nur in Italien, sondern weltweit zu den größten Weindiebstählen zählen könnte.

Weindiebstähle hat es in Italien bereits früher gegeben. Doch die Täter solcher Verbrechen zielten normalerweise auf Restaurants mit Michelin-Sternen oder private Weinkeller ab, in denen kostbare Weine gelagert werden. Seit dem Sommer 2026 haben die Täter jedoch vermehrt Weingüter ins Visier genommen.

Unter anderem wurden aus dem Lager des Weinguts Banfi di Montalcino in der Region Piemont 3.000 Flaschen Alta Langa gestohlen. Unternehmensvertreter betonten, dass die Diebe die Produkte nicht zufällig ausgewählt hätten, sondern die Flaschen gezielt selektiert hätten und genau wussten, was sie taten.

Zudem überfielen im September vier Diebe das Weingut Conterno Fantino und stahlen 3.000 Flaschen Barolo. Die jüngsten Vorfälle zeigen, dass die Lager von Herstellern hochwertiger Weine in Italien zunehmend zum Ziel von Kriminellen werden.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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