Videos eines brasilianischen Bauernjungen erobern Millionen von Herzen

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Videos eines brasilianischen Bauernjungen erobern Millionen von Herzen

In den sozialen Medien gehen Videos von den Abenteuern eines kleinen Farmers, der eine unschuldige Liebe zur Natur und Tierwelt zeigt, viral und erobern die Herzen von Millionen Nutzern weltweit. Der Junge, der auf einer Farm aufwächst, hat aus bunten Anhängern, die an seinen roten Spielzeugtraktor gekoppelt sind, einen echten „Tierzug“ gebaut und begibt sich damit auf tägliche Ausflüge.

Mit seinem großen Cowboyhut und den Gummistiefeln sieht er aus wie ein echter Farmer und ist für Gleichaltrige wie Erwachsene ein Vorbild an grenzenloser Liebe und Fürsorge für Tiere.

Ein Platz für jeden Passagier: Wie funktioniert der „Tierzug“?

Der Kleine nimmt seine Haustiere mit einer ganz eigenen Ordnung und Zuneigung mit auf die Reise:

  • Spezielle Waggons für Kaninchen: Jeder der kleinen Anhänger ist mit bequemen Polstern ausgelegt, in denen es sich mehrere weiße und graue Hauskaninchen gemütlich machen und die Fahrt genießen können.

  • Transport von Hahn und Hühnern: Manchmal nimmt der Junge den Hahn auf den Schoß, während er am Steuer sitzt, und in anderen Waggons finden auch Hühner ihren Platz.

  • Begleitung durch Gänse und Lämmer: Wenn sich der Traktor in Bewegung setzt, folgen dem Zug fröhlich einige weiße Gänse, Schafe und Ziegen, die sich ihren Freunden in den Waggons anschließen.

„Bebe Campeiro“: Aufrichtigkeit, die das Internet erobert

Der Urheber dieser Videos, die Seite „Bebe Campeiro“, hat in kürzester Zeit Tausende von Followern gewonnen und Hunderttausende Aufrufe erzielt:

  • Natürliche Fürsorge und Liebe: Die Videos zeigen, wie der Junge jedes Kaninchen und jeden Hahn behutsam küsst, mit ihnen spricht und vor Fahrtantritt persönlich überprüft, ob alles in Ordnung ist.

  • Kindheit ohne Gadgets: In einer Welt, die von moderner Technologie und Bildschirmen abhängig ist, weckt das Aufwachsen des Kleinen in der freien Natur, an der frischen Luft und im Umgang mit Tieren große Bewunderung bei den Internetnutzern.

Diese reine Harmonie zwischen Mensch und Natur zeigt nicht nur die wichtigsten Werte in der Kindererziehung, sondern schenkt jedem Zuschauer ein ehrliches Lächeln und Wärme für den Tag.

Bebe CampeiroTierzugKinderfarmBrasilienNaturverbundenheit
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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