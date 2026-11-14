1,5 Meter Größenunterschied: Treffen der kleinsten und größten Frau der Welt

Die Inderin Jyoti Amge ist 62,8 Zentimeter groß, während die Türkin Rumeysa Gelgi eine Körpergröße von 215,16 Zentimetern aufweist. Der Größenunterschied zwischen den beiden Frauen beträgt genau 152,36 Zentimeter – also fast 1,5 Meter.

Die kleinste Frau der Welt, Jyoti Amge, und die größte Frau der Welt, Rumeysa Gelgi, trafen sich 2024 zum ersten Mal. Ihr einzigartiges Treffen fand anlässlich des Guinness World Records Day Großbritannien in London statt.

Sie trafen sich im berühmten Londoner Hotel The Savoy, tranken gemeinsam Tee, unterhielten sich und tauschten Geschenke aus. Interessanterweise haben Jyoti und Rumeysa trotz des großen optischen Unterschieds viele gemeinsame Interessen. Beide begeistern sich für Mode, Make-up, Selbstpflege und Nageldesign.

Nach dem Treffen sagte Rumeysa, dass das Kennenlernen von Jyoti ein Ereignis war, auf das sie lange gewartet hatte. Jyoti drückte ihre Freude darüber aus, die größte Frau der Welt getroffen zu haben. Trotz einiger Sprachbarrieren fanden sie schnell zueinander und bauten eine herzliche Beziehung auf.

Nun nähert sich der Guinness World Records Day 2026. Er wird am Donnerstag, den 19. November, gefeiert. Diese jährlich stattfindende Veranstaltung bringt Rekordhalter und Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten aus der ganzen Welt zusammen und zeigt, wie vielfältig das menschliche Potenzial ist.