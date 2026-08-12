Video eines Getränks mit lebendem Frosch in China verblüfft das Internet

Ein ungewöhnliches Video, das in den sozialen Medien kursiert, hat die Aufmerksamkeit von Internetnutzern auf sich gezogen. Die Aufnahmen zeigen einen lebenden Frosch in einem mit einem Getränk gefüllten Behälter.

Der ungewöhnliche Vorfall hat viele Nutzer verblüfft und in den sozialen Medien eine hitzige Diskussion ausgelöst. Einige fragten, ob ein solches Getränk den Hygienevorschriften entspricht, und thematisierten den Umgang mit dem Tier.

Unterdessen haben unabhängige Quellen bislang nicht bestätigt, wo genau das Video aufgenommen wurde oder ob es sich um einen echten Vorfall oder eine inszenierte Szene handelt.

Daher wäre es derzeit zu früh, aus diesem Video zu schließen, dass Getränke mit lebenden Fröschen in China zu einem weitverbreiteten Trend geworden sind.

Gleichzeitig zeigt die schnelle Verbreitung des Clips in den sozialen Medien das große Interesse der Menschen an diesem ungewöhnlichen Vorfall.