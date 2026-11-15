Geheimnisvoller Stern sendet alle 8 Minuten Signale und versetzt Wissenschaftler in Staunen

Ein ungewöhnliches Sternsystem, das mehr als 5.000 Lichtjahre entfernt im Universum liegt, hat die Aufmerksamkeit von Astronomen auf sich gezogen. Ein dortiger weißer Zwergstern sendet alle acht Minuten Funksignale aus. Diese Entdeckung könnte es Wissenschaftlern ermöglichen, mysteriöse Phänomene im Universum besser zu verstehen.

Forscher haben festgestellt, dass dieses System namens GPM J071507−114153 aus zwei Sternen besteht. Einer ist ein weißer Zwerg, der seinen Lebenszyklus beendet hat, während der andere ein gewöhnlicher Stern ähnlich der Sonne ist.

Ein weißer Zwerg ist extrem dicht und stellt den Kern dar, der nach dem Ende eines zuvor existierenden Sterns zurückbleibt. Dieser Stern dreht sich alle acht Minuten einmal um seine eigene Achse und sendet dabei Funkwellenimpulse in den Weltraum.

Der interessanteste Aspekt dieser Entdeckung ist, dass solche Funksignale bisher hauptsächlich in Systemen mit kleinen und relativ kühlen roten Zwergsternen beobachtet wurden. Es ist das erste Mal, dass solche Signale von einem weißen Zwerg in einem Paar mit einem sonnenähnlichen Stern aufgezeichnet wurden.

Wissenschaftler nutzten das MWA-Radioteleskop in Australien, das MeerKAT in Südafrika sowie das W. M. Keck Observatorium auf Hawaii, um dieses Phänomen zu untersuchen. Während der Forschung wurden über 100 Stunden an Funkdaten analysiert.

Interessanterweise konnten Experten mithilfe der Funksignale auch das starke Magnetfeld und Sterneneruptionen auf der Oberfläche des zweiten Sterns beobachten. Diese Phänomene weisen Merkmale auf, die den Prozessen ähneln, welche Polarlichter auf der Erde verursachen.

Die Forschungsergebnisse wurden am 12. November in der Nature Astronomy Fachzeitschrift veröffentlicht. Wissenschaftler glauben, dass durch den Einsatz leistungsstärkerer Teleskope in der Zukunft mehr Informationen über solche mysteriösen Sternsysteme im Universum gewonnen werden können.