Der Papst im Militärhubschrauber: Eine unerwartete und faszinierende Reise in Peru (Video)

Während seines apostolischen Besuchs in Peru unternahm Papst Leo XIV. einen ungewöhnlichen Schritt, der die Weltöffentlichkeit überraschte. Der Pontifex flog in einem Militärhubschrauber vom Typ Mi-17 der peruanischen Luftwaffe in eine abgelegene Region der Anden. Diese Reise löste in den sozialen Netzwerken und den globalen Medien lebhafte Diskussionen aus.

„Popecopter“ und interessante Momente im Cockpit

Peruanische Militärpiloten nannten dieses speziell für den Pontifex bereitgestellte Luftfahrzeug scherzhaft „Popecopter“ Während des Fluges ereignete sich etwas Unerwartetes: Papst Leo XIV. betrat das Cockpit, setzte spezielle Kopfhörer auf, setzte sich zwischen die beiden Piloten und beobachtete direkt die wunderschöne Landschaft der Anden. Videomaterial von diesem Vorgang verbreitete sich schnell unter Internetnutzern.

Flugdaten Details und Informationen Datum und Ort 14. November 2026, Peru (Chiclayo — Santa Cruz de Succhabamba) Luftfahrzeug Mi-17 Hubschrauber der peruanischen Luftwaffe („Popecopter“) Entfernung und Zeit 2100 Meter über dem Meeresspiegel, ca. 40 Minuten Flugzeit Sicherheitsmaßnahmen Drei weitere Mi-17 Militärhubschrauber begleiteten den Flug in der Luft

Bedeutung des Besuchs und Erfüllung eines alten Versprechens

Die Bedeutung dieses Besuchs liegt darin, dass Papst Leo XIV. in den Jahren, als er Bischof von Chiclayo war, gezwungen war, für die Fahrt in die abgelegene Stadt Santa Cruz de Succhabamba mit dem Auto 4,5 Stunden auf einer schwierigen Strecke zurückzulegen. Diesmal hielt er sein Versprechen, erreichte den entlegensten Punkt seiner ehemaligen Diözese mit dem Hubschrauber und hielt eine spezielle Messe für die lokale Bevölkerung. Um die Sicherheit der Hauptmaschine mit dem Pontifex zu gewährleisten, wurde sie in der Luft von drei weiteren Mi-17 Hubschraubern der peruanischen Luftwaffe begleitet.

Was denken Sie, welche Bedeutung haben solche ungewöhnlichen und öffentlichen Schritte des Papstes für die Öffentlichkeit? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!