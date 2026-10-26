Wissenschaftler reproduzieren die farbverändernde Eigenschaft von 1600 Jahre altem römischem Glas

In Großbritannienist es Wissenschaftlern der Universität Sheffield gelungen, die Eigenschaft von antikem römischem Glas zu reproduzieren, das seine Farbe unter Lichteinfluss ändert. Dies berichtete die Zeitung The Guardian am 25. Oktober 2026.

Es geht um den etwa 1600 Jahre alten Lykurgos-Becher, der im Britischen Museum aufbewahrt wird. Er erscheint bei normalem Licht grün und leuchtet rubinrot, wenn er von hinten beleuchtet wird. Diese ungewöhnliche Eigenschaft hat Historiker und Glasexperten über Jahrhunderte hinweg in Erstaunen versetzt.

Um dieses Phänomen nachzubilden, stützten sich die Wissenschaftler auf antike Glasherstellungsmethoden. Bei den Experimenten wurden der Glasschmelze winzige Nanopartikel aus Gold und Silber beigemischt. Das Glas wurde bei über 1000 Grad geschmolzen, und beim Abkühlen bildeten sich metallische Nanopartikel im Inneren. Das Ergebnis war ein Farbwechsel, der dem des antiken Bechers ähnelt.

Die Forschererklären, dass die Nanopartikel im Glas mit dem Licht interagieren. Wenn Licht durch das Glas fällt, werden Teile der blauen und grünen Wellenlängen blockiert, wodurch rote und orangefarbene Töne sichtbar werden. Wenn das Licht von der Glasoberfläche reflektiert wird, erscheint es grün.

Dr. Lisa Holland, Mitarbeiterin der Fakultät für Chemie, Material- und Bioingenieurwesen der Universität, betonte, dass das Erreichen dieses Ergebnisses ein langer und mühsamer Prozess war.

„Für mich ist das ein Wunder“, sagte sie.

Der aus dem vierten Jahrhundert stammende Lykurgos-Becher ist mit Szenen aus der antiken Mythologie verziert. Er zeigt den Sieg des Weingottes Dionysos über König Lykurg. Im Jahr 2022 erkannten internationale Experten den Becher als eines der sieben Weltwunder der Glaskunst an.

Ian Freestone, emeritierter Professor für archäologische Materialien am University College London, stellte fest, dass das von den Wissenschaftlern der Universität Sheffield hergestellte Glas den ursprünglichen grünen und roten Farben des Bechers näher kommt als frühere Experimente.

Der Experte ist der Ansicht, dass die endgültige Farbe des Glases von den Bedingungen während des Schmelzprozesses abhing, einschließlich der Position im Ofen. Dies zeigt, dass es für die antiken römischen Handwerker nicht einfach war, solche Farben präzise zu kontrollieren.

Im Rahmen des Projekts hat der Glaskünstler Elliot Walker auch eine moderne Skulptur geschaffen, die vom antiken Becher inspiriert ist. Dieses Werk wird vom 6. bis 15. November 2026 in der Millennium Gallery in Sheffield ausgestellt. Später ist die dauerhafte Unterbringung im Turner Museum of Glass geplant.

Die Wissenschaftler glauben, dass diese Forschung dazu beiträgt, die Methoden der antiken römischen Handwerker bei der Glasherstellung besser zu verstehen. Zudem zeigt sie die Möglichkeiten auf, die einzigartigen optischen Eigenschaften historischer Glasobjekte mit modernen Methoden nachzubilden.