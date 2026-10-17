Papst Leo XIV. wird nach Lungenoperation heute aus dem Krankenhaus entlassen

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Papst Leo XIV. wird nach Lungenoperation heute aus dem Krankenhaus entlassen

Papst Leo XIV. hat nach einer Operation zur Entfernung eines Teils seines rechten Lungenflügels die Entlassung aus dem Krankenhaus erhalten. Wie der Vatikan-Pressedienst unter Berufung auf Euronews mitteilte, wird er heute, am 17. Oktober, vom Gemelli-Krankenhaus in Rom in den Vatikan zurückkehren.

Der 71-jährige Pontifex befand sich seit dem 13. Oktober in stationärer Behandlung, nachdem er sich einer Operation zur Entfernung eines Lungentumors unterzogen hatte.

Nach Auswertung der Blutuntersuchungen und einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs am 17. Oktober bestätigten die Ärzte, dass sich sein klinischer Zustand ausreichend für eine Entlassung gebessert habe.

Dem Vatikan-Pressedienst zufolge wird Leo XIV. das Krankenhaus am Samstagnachmittag verlassen und in den Vatikan zurückkehren. Am Sonntag ist geplant, dass er vom Fenster seines Arbeitszimmers aus das traditionelle Angelus-Gebet spricht.

Zuvor war bekannt geworden, dass während der Operation der untere Lappen des rechten Lungenflügels entfernt wurde. Untersuchungen ergaben, dass es sich um ein Lungenadenokarzinom handelte, eine Form von Lungenkrebs.

Die Operation dauerte etwa 90 Minuten und verlief ohne Komplikationen. Eine Röntgenuntersuchung am 15. Oktober zeigte, dass die Heilung der operierten Lunge gut voranschreitet. Die Ärzte erklärten, dass der postoperative Genesungsprozess des Papstes planmäßig verläuft.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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