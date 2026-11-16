260 Babys mit angeborenen Fehlbildungen in Gaza geboren

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 in der Region 260 Fälle von angeborenen Fehlbildungen bei Neugeborenen registriert.

Das Ministerium führt den Anstieg dieser Fälle auf den Einsatz von völkerrechtswidrigen Waffen sowie chemischen und giftigen Substanzen durch Israel zurück.

Palästinensische Beamte sind der Ansicht, dass solche Substanzen die Umwelt, die Luftqualität und die Gesundheit schwangerer Frauen negativ beeinflussen können. Sie äußern die Sorge, dass die Folgen nicht nur für die heutige Bevölkerung, sondern auch für künftige Generationen ein Risiko darstellen.

Gleichzeitig wurde ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen der Zunahme von Geburtsfehlern und bestimmten Waffenarten oder Chemikalien bisher nicht durch unabhängige wissenschaftliche Studien bestätigt.

Obwohl die genannten Zahlen große Besorgnis über die Lage in Gaza hervorrufen, sind daher weitere wissenschaftliche Untersuchungen erforderlich, um die genauen Ursachen und Einflussfaktoren der Fehlbildungen zu ermitteln.