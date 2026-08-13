Apfelgroßer Tumor aus dem Bein eines 8 Tage alten Babys entfernt

In Kirgisistan wurde ein bei einem Neugeborenen entdeckter großer Tumor durch einen komplizierten chirurgischen Eingriff entfernt. Das erst 8 Tage alte Baby wurde mit einem angeborenen Tumor geboren, woraufhin die Ärzte entschieden, es umgehend zu operieren.

Der Eingriff wurde im Nationalen Zentrum für Mutter- und Kinderschutz Kirgisistans erfolgreich durchgeführt. Der am Bein des Babys befindliche apfelgroße Tumor wurde von Fachärzten entfernt.

Dies teilte Sultan Stambekow, Leiter der Abteilung für pädiatrische Onkologie und Hämatologie des Zentrums, mit, wie Akipress berichtete.

Nach Angaben des Arztes sind einige Tumoren angeboren und können bereits während der Schwangerschaft oder in den ersten Tagen nach der Geburt erkannt werden. Besonders bei Neugeborenen erfordern solche Fälle eine schnelle, präzise und äußerst sorgfältige medizinische Behandlung.

An der Operation waren Kinder- und Neonatalchirurgen beteiligt. Die Spezialisten führten den Eingriff mit größter Vorsicht durch, da das Baby erst 8 Tage alt und sein Körper äußerst empfindlich war und ein hohes Risiko für operationsbedingte Komplikationen bestand.

Stambekow zufolge beschränkt sich die pädiatrische Onkologie nicht auf Chemotherapie. In diesem Bereich ist die Zusammenarbeit mehrerer medizinischer Fachrichtungen von großer Bedeutung, darunter Chirurgie, Intensivmedizin, Anästhesiologie, Neonatologie und moderne Diagnostik.

Der Arzt bezeichnete diesen Fall als eine schwere Prüfung für das Baby.

„Erst 8 Tage alt – und bereits ein großer Kampf ums Leben“, schrieb Sultan Stambekow.

Der erfolgreiche Abschluss der komplizierten Operation war ein wichtiger Schritt für die Gesundheit des Babys.