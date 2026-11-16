Künstliche Intelligenz korrigiert Hausaufgaben statt Lehrern an chinesischen Schulen

An einigen chinesischen Schulen werden Geräte mit künstlicher Intelligenz zur Korrektur von Hausaufgaben eingeführt, um die Arbeitsbelastung der Lehrer zu verringern. Spezielle Geräte, die wie gewöhnliche Drucker aussehen, werden bereits in einigen Bildungseinrichtungen in Shenzhen, Shanghai und anderen Städten eingesetzt.

Das Gerät kann handschriftliche Texte in den Heften der Schüler erkennen. Anschließend analysiert es die erledigten Aufgaben, markiert Fehler und bewertet die Arbeit. Auf diese Weise wird ein Großteil des Korrekturprozesses, den früher die Lehrer von Hand erledigten, automatisiert.

Früher verbrachten Pädagogen viel Zeit damit, jedes Heft einzeln durchzusehen und Fehler mit einem roten Stift zu markieren. Jetzt übernimmt ein spezielles Gerät diese Aufgabe und gibt den Lehrern mehr Zeit für andere Tätigkeiten.

Berichten zufolge können solche Geräte den Lehrern täglich mehr als eineinhalb Stunden Zeit sparen. Die Pädagogen können die gewonnene Zeit für die Unterrichtsvorbereitung, die individuelle Arbeit mit Schülern und die Förderung deren Wissens nutzen.

Die Technologie steht jedoch auch vor gewissen Herausforderungen. Da die Handschrift jedes Menschen einzigartig ist, ist es selbst für künstliche Intelligenz nicht einfach, Handschriften korrekt zu erkennen. Daher werden die Genauigkeit und Effizienz der Systeme derzeit in der Praxis getestet.

Derzeit werden diese Geräte nur an Schulen in einigen chinesischen Städten eingesetzt. Ihre landesweite Einführung hängt von den zukünftigen Ergebnissen ab.