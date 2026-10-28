Kirgisistan schafft Provinzen und Bezirke ab und gründet über 20 Aymaks

Kirgisistan bereitet sich auf eine grundlegende Änderung seiner Verwaltungskarte vor. Anstelle der bestehenden Provinzen und Bezirke könnten über 20 große Verwaltungseinheiten, sogenannte Aymaks, geschaffen werden. Sollte diese Reform umgesetzt werden, werden sich sowohl das staatliche Verwaltungssystem als auch die Art und Weise der Gebietsverwaltung erheblich verändern.

Im Rahmen der zweiten Phase der im Nachbarland begonnenen administrativ-territorialen Reform ist geplant, die derzeitigen Gebiete zusammenzulegen, sich überschneidende Aufgaben der Verwaltungsbehörden zu reduzieren und neue Verwaltungseinheiten zu bilden. Dies teilte Elchibek Dschantajew, Leiter der staatlichen Agentur für öffentlichen Dienst und lokale Selbstverwaltung Kirgisistans, im Sender „Kabar“ mit.

Was passiert mit den 7 Provinzen und 40 Bezirken?

Derzeit in Kirgisistan gibt es 7 Provinzen und 40 Bezirke. Als Ergebnis der vorgeschlagenen Änderungen sollen diese Verwaltungsstrukturen durch über 20 große Aymaks ersetzt werden.

Die neuen Aymaks werden flächenmäßig größer sein als die derzeitigen Bezirke, aber kleiner als die Provinzen. Bei der Festlegung ihrer Grenzen werden das wirtschaftliche Potenzial, die geografischen Besonderheiten und die Entwicklungsmöglichkeiten der Regionen berücksichtigt.

Die Hauptrichtungen der Reform sind wie folgt:

Vergrößerung der Verwaltungsgebiete. Es ist geplant, benachbarte Bezirke mit ähnlichen Merkmalen zusammenzulegen.

Reorganisation des Verwaltungssystems. Es ist vorgesehen, sich überschneidende Aufgaben einiger Behörden auf Provinz- und Bezirksebene zu eliminieren.

Effiziente Nutzung des regionalen Potenzials. Die neuen Verwaltungseinheiten werden unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Möglichkeiten und Entwicklungsperspektiven gebildet.

Welche Änderungen könnten in Issyk-Kul, Osch und Dschalalabat eintreten?

Bei der Bildung neuer Verwaltungseinheiten spielen die spezifischen Merkmale der Regionen eine wichtige Rolle.

Zum Beispiel wird die Möglichkeit geprüft, die Provinz Issyk-Kul in einen nördlichen und einen südlichen Teil zu unterteilen. In den Provinzen Osch und Dschalalabat wurde vorgeschlagen, einige kleine Bezirke um Gebiete mit höherem wirtschaftlichem Potenzial herum zusammenzulegen.

Dies sind bisher nur Beispiele für mögliche Richtungen der Reform. Alle Details zur endgültigen Anzahl, den Grenzen und den Verwaltungszentren der neuen Aymaks sind noch nicht genau festgelegt.

Warum will Kirgisistan das Verwaltungssystem ändern?

Eines der wichtigen Ziele der Reform ist die Vereinfachung der staatlichen Verwaltung und die Reduzierung sich überschneidender Verwaltungsstrukturen.

In der Praxis können sich die Aufgaben der Verwaltungsbehörden in benachbarten Gebieten überschneiden. Durch die Vergrößerung der Verwaltungseinheiten sollen die Verwaltungskosten optimiert, Ressourcen effizient verteilt und die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Regionen umfassender genutzt werden.

Die tatsächliche Wirksamkeit der Reform hängt jedoch davon ab, wie sie umgesetzt wird. Die Zusammenlegung von Gebieten allein verbessert die Qualität der Dienstleistungen für die Bevölkerung nicht automatisch. Im neuen System sind die Zugänglichkeit staatlicher Dienstleistungen, die schnelle Lösung lokaler Probleme und die Verwaltungseffizienz von entscheidender Bedeutung.

Wann wird die Reform umgesetzt?

In Kirgisistan begann die erste Phase der administrativ-territorialen Reform im Jahr 2023. In diesem Prozess wurden die Grenzen einiger Bezirke geändert, eine Reihe von Siedlungen in Städte eingegliedert und ländliche Verwaltungseinheiten neu organisiert.

Nun wird in der zweiten Phase die Frage einer weiteren Vergrößerung der Gebiete und die Einführung eines Systems neuer Aymaks anstelle von Provinzen und Bezirken geprüft.

Zuvor hatte auch Präsident Sadyr Dschaparow über die Pläne zur schrittweisen Umsetzung der Verwaltungsreform gesprochen. Zunächst soll das neue Verwaltungsmodell testweise eingeführt werden, um dessen Effizienz zu bewerten.

Daher sollte die aktuelle Nachricht nicht als bereits vollzogene Abschaffung der Provinzen und Bezirke verstanden werden, sondern als Plan zu deren Reorganisation. Zusätzliche offizielle Entscheidungen zu den genauen Fristen und der endgültigen Verwaltungskarte sind von großer Bedeutung.

Wird sich die Verwaltungskarte von Kirgisistan ändern?

Wenn der Plan vollständig umgesetzt wird, wird es eine große Veränderung im regionalen Verwaltungssystem Kirgisistans geben. Die Schaffung von über 20 großen Aymaks anstelle der derzeitigen 7 Provinzen und 40 Bezirke erfordert eine Neudefinition der Anzahl und Aufgaben der Verwaltungsstrukturen im Land.

Diese Änderungen könnten neue Möglichkeiten zur Vereinfachung der staatlichen Verwaltung eröffnen. Die Auswirkungen der Reform auf das Leben der Bevölkerung hängen jedoch davon ab, wie die neuen Verwaltungseinheiten verwaltet werden, wie zugänglich die Dienstleistungen sein werden und wie wirtschaftliche Unterschiede zwischen den Regionen berücksichtigt werden.

Die wichtigste Frage bleibt jedoch offen: Wird die Vergrößerung der Verwaltungseinheiten die staatliche Verwaltung wirklich effizienter machen? Die Antwort auf diese Frage wird nicht durch die Ankündigung des Plans bestimmt, sondern durch das Ergebnis in der Praxis.