Eine Ehrenurkunde reicht nicht aus: Chinesische Schulen belohnen Bestnoten mit Fleisch

·30·Welt
Eine Ehrenurkunde reicht nicht aus: Chinesische Schulen belohnen Bestnoten mit Fleisch

An einigen chinesischen Schulen wird eine ungewöhnliche Methode angewandt, um Schüler zu guten Leistungen zu motivieren. Wer in den Fächern hervorragende Ergebnisse erzielt und Bestnoten erreicht, wird nicht nur mit einer Ehrenurkunde oder einem Diplom ausgezeichnet, sondern erhält zusätzlich mehrere Kilogramm Fleisch.

Berichten zufolge erhält jeder Schüler als Belohnung 3 bis 5 Kilogramm Fleisch. Diese Initiative wurde ins Leben gerufen, um die harte Arbeit der Kinder zu würdigen und sie zu noch besseren schulischen Leistungen anzuspornen.

Normalerweise werden Schüler mit Diplomen, Ehrenurkunden oder kleinen Geschenken belohnt. Dieser Ansatz in China hat jedoch aufgrund seiner Ungewöhnlichkeit die Aufmerksamkeit der Nutzer sozialer Medien auf sich gezogen.

Viele nahmen diese Methode positiv auf und betonten, dass die Anerkennung von Leistung durch ein praktisches Geschenk für die Schüler ein besonders attraktiver Anreiz sein kann.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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