In Kasachstan wird ein wichtiger politischer Schritt zur Gewährleistung sozialer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit unternommen. Der Präsident des Landes, Qassym-Schomart Toqajew, betonte in seiner jüngsten Ansprache an das Volk, dass Reiche und Bürger mit hohem Einkommen im Staat höhere Steuersätze zahlen sollten.

Das Staatsoberhaupt erklärte, dass es an der Zeit sei, zu einer neuen, progressiven Besteuerung überzugehen, die sich am Einkommen orientiert, um die Vermögensunterschiede in der Gesellschaft zu verringern und die Einnahmen für den Staatshaushalt gerechter zu verteilen.

„Es geht um Gerechtigkeit“: Tokajews zentrale Position

Der kasachische Staatschef betonte in seiner Rede die grundlegende Bedeutung der erwarteten Steuerreformen:

Ein fairer und angemessener Beitrag: „Es geht darum, dass jeder Bürger einen angemessenen und fairen Beitrag zur Entwicklung unseres Landes leistet. Es geht um Gerechtigkeit“, erklärte das Staatsoberhaupt offen.

Erhöhte Sätze für Großverdiener: Der vorgeschlagene Mechanismus sieht vor, dass für Personen mit hohem Einkommen und Besitzer von Großkapital die Steuersätze höher angesetzt werden als für den Durchschnittsbürger.

Langfristige Entwicklungsstrategie des Staates: Diese Steuerpolitik ist ein integraler Bestandteil eines umfassenden nationalen Programms, das darauf abzielt, Kasachstan in naher Zukunft weiterzuentwickeln und den Wohlstand der Bevölkerung zu steigern.

Was bringt die Reform der kasachischen Wirtschaft?

Experten zufolge wird die Erhöhung der Steuersätze für Reiche eine Reihe positiver Veränderungen anstoßen:

Abmilderung der sozialen Ungleichheit: Durch die Entlastung einkommensschwacher und mittlerer Schichten wird es möglich, einen Teil der Einkommen der wohlhabenden Schicht für gesellschaftliche Bedürfnisse umzuleiten.

Erhöhung der Haushaltseinnahmen: Die zusätzlich eingenommenen Mittel sollen in die Finanzierung von Bildungs-, Gesundheits- und Infrastrukturprojekten fließen.

Auf dem Weg zu einer gerechten Gesellschaft: Es wird sichergestellt, dass die Früchte der wirtschaftlichen Entwicklung nicht nur in den Händen einer kleinen Elite konzentriert bleiben, sondern dem gesamten Volk zugutekommen.

Diese von Qassym-Schomart Toqajew vorgeschlagene mutige Reform ist eine der wichtigsten Initiativen zur Einführung eines progressiven Steuersystems unter den Nachbarstaaten; die gesetzlichen Grundlagen sollen in Kürze ausgearbeitet werden.