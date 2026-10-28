Zahlen Reiche in Kasachstan mehr Steuern? Tokajew schlägt progressives Steuersystem vor

·73·Welt
Zahlen Reiche in Kasachstan mehr Steuern? Tokajew schlägt progressives Steuersystem vor

In Kasachstan wird ein wichtiger politischer Schritt zur Gewährleistung sozialer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit unternommen. Der Präsident des Landes, Qassym-Schomart Toqajew, betonte in seiner jüngsten Ansprache an das Volk, dass Reiche und Bürger mit hohem Einkommen im Staat höhere Steuersätze zahlen sollten.

Das Staatsoberhaupt erklärte, dass es an der Zeit sei, zu einer neuen, progressiven Besteuerung überzugehen, die sich am Einkommen orientiert, um die Vermögensunterschiede in der Gesellschaft zu verringern und die Einnahmen für den Staatshaushalt gerechter zu verteilen.

„Es geht um Gerechtigkeit“: Tokajews zentrale Position

Der kasachische Staatschef betonte in seiner Rede die grundlegende Bedeutung der erwarteten Steuerreformen:

  • Ein fairer und angemessener Beitrag: „Es geht darum, dass jeder Bürger einen angemessenen und fairen Beitrag zur Entwicklung unseres Landes leistet. Es geht um Gerechtigkeit“, erklärte das Staatsoberhaupt offen.

  • Erhöhte Sätze für Großverdiener: Der vorgeschlagene Mechanismus sieht vor, dass für Personen mit hohem Einkommen und Besitzer von Großkapital die Steuersätze höher angesetzt werden als für den Durchschnittsbürger.

  • Langfristige Entwicklungsstrategie des Staates: Diese Steuerpolitik ist ein integraler Bestandteil eines umfassenden nationalen Programms, das darauf abzielt, Kasachstan in naher Zukunft weiterzuentwickeln und den Wohlstand der Bevölkerung zu steigern.

Was bringt die Reform der kasachischen Wirtschaft?

Experten zufolge wird die Erhöhung der Steuersätze für Reiche eine Reihe positiver Veränderungen anstoßen:

  • Abmilderung der sozialen Ungleichheit: Durch die Entlastung einkommensschwacher und mittlerer Schichten wird es möglich, einen Teil der Einkommen der wohlhabenden Schicht für gesellschaftliche Bedürfnisse umzuleiten.

  • Erhöhung der Haushaltseinnahmen: Die zusätzlich eingenommenen Mittel sollen in die Finanzierung von Bildungs-, Gesundheits- und Infrastrukturprojekten fließen.

  • Auf dem Weg zu einer gerechten Gesellschaft: Es wird sichergestellt, dass die Früchte der wirtschaftlichen Entwicklung nicht nur in den Händen einer kleinen Elite konzentriert bleiben, sondern dem gesamten Volk zugutekommen.

Diese von Qassym-Schomart Toqajew vorgeschlagene mutige Reform ist eine der wichtigsten Initiativen zur Einführung eines progressiven Steuersystems unter den Nachbarstaaten; die gesetzlichen Grundlagen sollen in Kürze ausgearbeitet werden.

KasachstanQassym-Schomart ToqajewSteuerreformProgressive BesteuerungWirtschaftspolitik
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Tokajews scharfe Kritik: Armee im letzten Jahrhundert steckengeblieben, Generäle müssen mit Strafe rechnenTokajews scharfe Kritik: Armee im letzten Jahrhundert steckengeblieben, Generäle müssen mit Strafe rechnen28 September 07:53„Die UNO verliert an Kraft“: Tokajew fordert eine grundlegende Reform des Sicherheitsrates„Die UNO verliert an Kraft“: Tokajew fordert eine grundlegende Reform des Sicherheitsrates13 September 18:02Vom BRICS-Gipfel direkt nach Seoul: Tokajew zu Staatsbesuch in SüdkoreaVom BRICS-Gipfel direkt nach Seoul: Tokajew zu Staatsbesuch in Südkorea14 September 13:30Neue Verfassung in Kasachstan in Kraft getreten: Machtsystem im WandelNeue Verfassung in Kasachstan in Kraft getreten: Machtsystem im Wandel1 Juli 00:42«Einfrieren des Krieges und Istanbul 2.0»: So lautete Tokajews Vorschlag an Putin«Einfrieren des Krieges und Istanbul 2.0»: So lautete Tokajews Vorschlag an Putin26 Juli 05:52Kasachstans Präsident Tokajew kritisiert das Umarmen oder Küssen von Männern zur BegrüßungKasachstans Präsident Tokajew kritisiert das Umarmen oder Küssen von Männern zur Begrüßung25 August 06:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig