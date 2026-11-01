Neue Einreiseregelungen für Kasachstan: Elektronisches Genehmigungssystem ab 1. November gestartet

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Neue Einreiseregelungen für Kasachstan: Elektronisches Genehmigungssystem ab 1. November gestartet

In Kasachstan, Ab dem 1. November 2026 wurden neue Regeln für die Einreise ausländischer Staatsbürger in das Land schrittweise eingeführt. Gemäß der Entscheidung der Regierung von Kasachstan wird eine elektronische Genehmigung für die Einreise – ETA (Electronic Travel Authorization) eingeführt.

Dieses neue digitale Verfahren betrifft Bürger von Ländern mit visafreiem Reiseverkehr mit Kasachstan, Reisebüros, Hotels und Organisationen, die ausländische Fachkräfte einladen. Die Dokumentenabwicklung erfolgt über die einheitliche staatliche QazETA Plattform.

Zeitplan für die schrittweise Einführung des Systems

Das neue Verfahren tritt an den Grenzübergängen in der folgenden Reihenfolge in Kraft:

  • Ab 1. November 2026: Internationaler Flughafen Aktau sowie an den Autogrenzübergängen „Urlyutobe“ (Region Pawlodar, Grenze zu Russland), „Auhatty“ (Region Schambyl), „Atameken“ an der Grenze zu Usbekistan «Atameken» (Region Turkestan) und „Nurly Zhol“ (Region Jetisu);

  • Ab 1. Januar 2027: Internationale Flughäfen Astana und Almaty;

  • Ab 1. März 2027: An allen übrigen Grenzübergängen des Landes;

  • Ab 1. Juli 2027: Der Erhalt der Genehmigung ist für alle betroffenen Personen strikt verpflichtend (in der Anfangsphase führt das Fehlen der Genehmigung nicht zur Einreiseverweigerung).

Gültigkeitsdauer, Kosten und Funktionen des Dokuments

Um Komfort für Bürger und Touristen zu gewährleisten, wurden eine Reihe von Bedingungen festgelegt:

  • Kostenlos: Der Erhalt der elektronischen Genehmigung erfolgt völlig kostenlos ;

  • Gültigkeitsdauer: Gültig für 180 Kalendertage ab dem Ausstellungsdatum;

  • Aufenthaltsdauer: Innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen kann sich ein ausländischer Staatsbürger in Kasachstan insgesamt bis zu 90 Tage aufhalten;

  • Plattform-Funktionen: Über das QazETA-System können nicht nur touristische ETA-Genehmigungen, sondern auch elektronische Visa, elektronischer Aufenthaltsstatus sowie Nachweise über den Grenzübertritt abgerufen werden.

Wer ist von der elektronischen Genehmigung befreit?

Für 29 Personenkategorien mit entsprechenden Nachweisen ist keine ETA erforderlich. Insbesondere:

  1. Kinder und Senioren: Minderjährige unter 16 Jahren sowie Bürger über 65 Jahren;

  2. Visuminhaber: Ausländer mit einem gültigen kasachischen Visum;

  3. Offizielle Vertreter: Diplomaten und Mitarbeiter internationaler Missionen der entsprechenden Kategorie.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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