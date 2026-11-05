Sadir Japarows radikale Initiative: Kirgisistan will Energiegetränke verbieten

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Sadir Japarows radikale Initiative: Kirgisistan will Energiegetränke verbieten

Der Präsident von Kirgisistan Sadir Japarow hat das Ministerkabinett des Landes angewiesen, innerhalb eines Monats ein vollständiges Verbot der Produktion und des Imports von Energiegetränken zu prüfen. Das Staatsoberhaupt betonte, dass diese Produkte eine gefährliche Abhängigkeit in der Bevölkerung, insbesondere bei der jungen Generation, hervorrufen und den Genpool der Zukunft gefährden.

„Diese Getränke können schleichend eine Abhängigkeit verursachen. Der Konsum wird zur Gewohnheit, und die Menschen können später nicht mehr darauf verzichten. Ich bin der Meinung, dass es an der Zeit ist, nicht nur die Folgen der Krankheiten zu bekämpfen, sondern diese durch umfassende und sofortige Maßnahmen zu verhindern“, erklärte Sadir Japarow.

Gründe für die Initiative und Umsetzungsfristen

Die wichtigsten Fristen für die vom Staatsoberhaupt festgelegten Anforderungen und Pläne wurden definiert:

  • Priorität der öffentlichen Gesundheit: Das Hauptziel ist es, zu verhindern, dass Energiegetränke zur täglichen Gewohnheit werden, und die Gesellschaft vor dem Risiko potenziell schwerer Krankheiten zu schützen;

  • Schrittweise Fristen: Dem Ministerkabinett wurde ein Monat Zeit gegeben, um das Problem vollständig zu analysieren und zu untersuchen, sowie sechs Monate, um entsprechende regulatorische und restriktive Maßnahmen im Rahmen der Gesetzgebung vollständig einzuführen.

Alarmierende Zahlen: Wie hoch sind Konsum und Marktvolumen?

Der Verkauf und Konsum von Energiegetränken in Kirgisistan ist in den letzten Jahren in einem beispiellosen Ausmaß gestiegen:

  • Schockierende Zahlen für 2025: Allein im Jahr 2025 wurden landesweit 54 Millionen 199 Tausend Liter (etwa 129 Millionen Dosen) Energiegetränke konsumiert;

  • Wachstumsrate 2026: Bereits in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 überstieg diese Zahl 36 Millionen 83 Tausend Liter (fast 85,9 Millionen Dosen);

  • Produktions- und Importvolumen: Während 2025 in der Republik selbst 25 Millionen 263 Tausend Liter produziert wurden, wurden 28 Millionen 430 Tausend Liter aus EAWU-Staaten und 1 Million 239 Tausend Liter aus anderen Ländern importiert.

Verlust von 1,5 Milliarden Som: „Gesundheit ist nicht mit Geld aufzuwiegen“

Die geplante Beschränkung wird sich finanziell spürbar auf den Haushalt der Republik auswirken, doch die Regierung stellt das menschliche Leben in den Vordergrund:

  • Haushaltsverluste: Ersten Analysen zufolge könnte der Staatshaushalt nach Inkrafttreten des vollständigen Verbots Steuereinnahmen in Höhe von etwa 1,5 Milliarden Som (ca. 17,15 Millionen Dollar) verlieren;

  • Klare Antwort des Präsidenten: Präsident Sadir Japarow betonte trotz dieser Verluste nachdrücklich, dass eine gesunde Zukunft der Nation wichtiger sei als jedes Geld oder finanzielle Einkommen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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