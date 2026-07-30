Yurent begrenzt die Geschwindigkeit von Verkehrsverstößern über Bewertungssystem

·43·Technologie
Yurent begrenzt die Geschwindigkeit von Verkehrsverstößern über Bewertungssystem

Die Beliebtheit persönlicher Mobilitätsgeräte in Städten, insbesondere von E-Scootern, rückt die Frage nach der Verbesserung der Nutzungskultur und der Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Vordergrund. Laut Ixbt.com hat der beliebte Kick-sharing-Dienst Yurent die ersten Ergebnisse eines für Nutzer eingeführten speziellen Bewertungssystems zusammengefasst. Demnach wurde die Geschwindigkeit von fast 35.000 Nutzern, die regelmäßig gegen Verkehrsregeln verstoßen haben, eingeschränkt, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Unternehmensangaben zufolge macht dieser Wert weniger als ein Prozent des Gesamtaublicks der Plattform aus. Gemäß den Systemregeln erhält jeder registrierte Nutzer anfangs eine Bewertung von 100 Punkten. Wenn der Fahrer beim Überqueren von Fußgängerüberwegen nicht vom Scooter absteigt oder ihn an einem ungeeigneten Ort abstellt, sinkt seine Bewertung.

Wie das Bewertungssystem funktioniert

Mit sinkender Punktzahl des Nutzers verringert sich auch automatisch die Höchstgeschwindigkeit des von ihm gesteuerten Scooters. In einigen Fällen kann das Tempolimit für einen bestimmten Abschnitt um bis zu 20 Prozent gesenkt werden. Dennoch behält der Dienst neben diesen Maßnahmen auch andere Sicherheitsmechanismen bei. Insbesondere bleiben Langsamfahrzonen, Sperrgebiete, Geldstrafen und die Praxis der Kontosperrung bei schwerwiegenden Verstößen in Kraft.

Der Großteil der Verstöße wird auf Basis von Meldungen ermittelt, die über Chatbots in den Messengern Telegram und Max eingehen. Spezialisten prüfen jede Nachricht sorgfältig, und die Bewertungspunkte eines Nutzers werden nur bei Vorliegen bestätigter Beweise abgezogen. Der Statistik nach führte etwa ein Drittel der eingegangenen Beschwerden zu einer Senkung der Bewertung.

Positive Veränderungen und Sicherheit

Ein weiterer praktischer Aspekt des Systems ist, dass sich die Bewertung eines Nutzers schrittweise erholt, wenn er sich künftig an die Verkehrsregeln hält und keine Bußgelder erhält. Gleichzeitig wird auch die Höchstgeschwindigkeit des Scooters auf den vorherigen Zustand zurückgesetzt. Die interne Statistik des Unternehmens zeigt, dass nach der Einführung von Tempolimits 96 Prozent der Verstößern danach keine Regeln mehr brachen.

ScooterYurentKick-sharingVerkehrsregelnTechnologien
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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