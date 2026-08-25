Ein historischer Wendepunkt in der Nahostpolitik: Am 24. August 2026 unterzeichnete US-Außenminister Marco Rubio die Entscheidung, den offiziellen Status Syriens als „Staatssponsor des Terrorismus“, der seit 1979 bestand, vollständig aufzuheben.

Gleichzeitig wurde auch der Status der ehemaligen Oppositionsstruktur „Hay'at Tahrir al-Sham“ (HTS), die den politischen Wandel in Syrien anführte, als „besonders bezeichneter globaler Terrorist“ (SDGT) vollständig aufgehoben.

„Ein Weg zum Wohlstand öffnet sich für das syrische Volk“: Marco Rubios Erklärung

US-Außenminister Marco Rubio betonte, dass diese Entscheidung Donald Trump eine logische Fortsetzung der umfassenden diplomatischen Strategie der Regierung sei:

„Heute habe ich den Status Syriens als Staatssponsor des Terrorismus offiziell aufgehoben. Zudem wurde der Status von Hay'at Tahrir al-Sham als terroristische Organisation entfernt. Diese Entscheidungen sind ein weiterer historischer Schritt von Präsident Trump, um dem syrischen Volk den Weg zum Wohlstand zu ebnen.“, sagte Rubio.

Aufhebung der Wirtschaftssanktionen und eine neue Phase

Das Außenministerium teilte mit, dass das im Juni 2025 unterzeichnete Dekret zur „Sicherstellung der Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien“ den Prozess der Lockerung durch das Aussetzen des Sanktionsprogramms und des Ausnahmezustands beschleunigt habe:

Weg für internationale Investitionen: Die Aufhebung des Terrorstatus beseitigte das größte Hindernis für ausländische Investitionen und zwischenbankliche Finanzgeschäfte;

Wirtschaftliche Erholung: Die Reintegration von Damaskus in das globale Wirtschaftssystem beschleunigt sich.

Verpflichtungen von Damaskus: Kampf gegen den internationalen Terrorismus

Washington interpretierte diese Entscheidung als Anerkennung der praktischen Bemühungen der neuen syrischen Regierung unter Präsident Ahmad al-Shara die Verbindungen zum internationalen Terrorismus vollständig zu kappen und die regionale Sicherheit zu gewährleisten: