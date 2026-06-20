Warum hat die italienische Premierministerin ihren offiziellen Besuch in den USA abgesagt?

Nach einem unerwarteten Schlagabtausch zwischen US-Präsident Donald Trump und der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni ist eine ernsthafte Krise in den Beziehungen zwischen den beiden Verbündeten ausgebrochen. Der italienische Außenminister Antonio Tajani bezeichnete Trumps Worte als „ernsthaft und beleidigend“ und sagte seinen bevorstehenden offiziellen Besuch in Washington umgehend ab.

Tajanis scharfe Erklärung auf X (Twitter)

Der Leiter der italienischen Außenpolitik erklärte am 19. Juni auf seiner Social-Media-Seite, dass die Worte des US-Präsidenten nicht nur eine Respektlosigkeit gegenüber der Regierungschefin, sondern gegenüber dem gesamten italienischen Volk seien:

„Präsident Trumps ernsthafte und beleidigende Aussagen über Premierministerin Giorgia Meloni kommen einer Beleidigung ganz Italiens gleich. In diesem Zusammenhang habe ich beschlossen, meinen für den 21. bis 22. Juni geplanten Besuch in den USA abzusagen.“

Aufgrund dieser Entscheidung entfielen Tajanis Teilnahme an einem großen Italien-USA-Forum für Wirtschaft, Investitionen und Innovationen in Miami sowie ein äußerst wichtiges persönliches Treffen mit dem US-Außenminister Marco Rubio und wurde abgesagt.

Was war die Ursache des Konflikts? Die Behauptung des „Anflehens“

Der diplomatische Streit wurde durch ein Interview von Donald Trump mit dem italienischen La7 Fernsehsender ausgelöst. Während des Gesprächs behauptete das US-Oberhaupt, dass Giorgia Meloni während des G7-Gipfels im übertragenen Sinne „angefleht“ habe, ein Foto mit ihm machen zu dürfen, und dass er in diesem Moment Mitleid mit der italienischen Premierministerin hatte.

Giorgia Melonis entschiedene Zurückweisung

Die italienische Premierministerin reagierte sehr schnell und scharf auf diese Worte und bezeichnete sie als völlige Erfindung:

„Solche Aussagen sind komplett ausgedacht. Ich bin fassungslos. Ich verstehe nicht, warum der US-Präsident seinen Verbündeten gegenüber so auftritt. Leider ist dies nicht der erste Fall... Er sollte eines bedenken: Weder ich noch Italien flehen jemals an.“

Meloni warf Trump zudem vor, gegenüber den eigentlichen Gegnern des Westens keine solche Schärfe zu zeigen und stattdessen nur Druck auf die Verbündeten auszuüben.

Es wird berichtet, dass auch Trumps Kritik an einer Erklärung von Papst Leo XIV. im Frühjahr 2026 zur Abkühlung der Beziehungen beigetragen habe.

Wie dem auch sei, Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Weißen Haus und dem Vatikan sind nichts Neues.

Zukunft der Beziehungen: NATO und die Iran-Frage

Beobachter sind der Meinung, dass diese Kälte zwischen Rom und Washington nicht nur eine persönliche Feindseligkeit ist, sondern das Ergebnis tiefer geopolitischer Unstimmigkeiten. In folgenden Fragen fällt es den beiden Staaten schwer, eine gemeinsame Sprache zu finden:

Iran und die nukleare Bedrohung: Trump wirft Meloni vor, die USA und Israel in der Iran-Krise nicht ausreichend zu unterstützen und die Bedrohung auf die leichte Schulter zu nehmen.

NATO und transatlantische Zusammenarbeit: Während die neue US-Administration von den europäischen Verbündeten mehr Engagement fordert, versucht Italien, seine unabhängige außenpolitische Position zu verteidigen.

Wir werden weiter beobachten, wie sich dieser diplomatische „Eisberg“ in Zukunft auf die Solidarität innerhalb der NATO auswirken wird.