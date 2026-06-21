Gibt es einen Konflikt zwischen Endrick und Carlo Ancelotti? Brasilianisches Talent räumt mit Gerüchten auf

Endrick, der junge Star der brasilianischen Nationalmannschaft und von Real Madrid, hat verschiedene Gerüchte geklärt, die aufgrund seiner Rolle als Ersatzspieler zu Beginn der Weltmeisterschaft aufkamen. Während in den sozialen Medien Memes über ein Missverständnis zwischen dem Spieler und Trainer Carlo Ancelotti kursierten, betonte der 19-jährige Stürmer, dass seine Beziehung zum Trainer hervorragend sei. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Dass Endrick im Spiel gegen Marokko (1:1) im Rahmen der Weltmeisterschaft nicht eingesetzt wurde, führte zu großen Diskussionen unter den Fans. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) begannen Nutzer, humorvolle Posts darüber zu verfassen, dass Ancelotti das junge Talent „nicht möge“. Im Spiel gegen Haiti (3:0) bewies der eingewechselte Stürmer jedoch, dass diese Behauptungen grundlos sind.

Wie Goal.com berichtet, erklärte Endrick, dass er ein Jahr lang mit Carlo Ancelotti bei Real Madrid zusammengearbeitet hat und den Stil des Trainers gut versteht. Seiner Meinung nach stellt der Trainer die Teaminteressen immer über persönliche Interessen, was die richtige Strategie sei.

Vertrauen zwischen Trainer und Spieler

"Ich hatte das Glück, bei Real Madrid mit ihm zusammenzuarbeiten. Unabhängig davon, ob ich 5, 10 oder 15 Minuten auf dem Platz stehe, weiß er genau, wozu ich fähig bin. Ancelotti trifft die beste Entscheidung für das gesamte Team, nicht für die Fans oder einzelne Spieler. Ich bin froh, dass er hier in der Nationalmannschaft ist", sagt Endrick.

Im Spiel gegen Haiti wurde Endrick, der in der 63. Minute für Matheus Cunha eingewechselt wurde, von den Fans sehr herzlich empfangen. Obwohl sein Tor wegen Abseits nicht anerkannt wurde, wurden die Aktivität und Leidenschaft des Stürmers von Experten hoch gelobt. Er erklärte seine Bereitschaft, in jedem Spiel alles zu geben.

Carlo Ancelotti geht seinerseits vorsichtig an die Entwicklung des jungen Stars heran. Der erfahrene Spezialist betonte, dass Endrick geduldig sei und seine Zeit noch kommen werde. Nach Ansicht des Trainers beeinflusst auch die Familie des Spielers seine Karriere positiv, was ein sehr wichtiger Faktor für den jungen Spieler sei.

"Endrick ist ein außergewöhnliches Talent. Ich werde ihn zum richtigen Zeitpunkt einsetzen. Er wird sowohl bei dieser Weltmeisterschaft als auch bei zukünftigen ein wichtiger Faktor für Brasilien sein. Er ist für sein Alter sehr reif und überstürzt nichts", fügte Ancelotti hinzu.

Derzeit bestreitet die brasilianische Nationalmannschaft ihre Gruppenspiele. Fans und Experten erwarten, dass Endrick in den nächsten Partien in der Startelf stehen wird, da sein Einsatz eine besondere Dynamik in die Offensive des Teams bringt.