US-Kongress kehrt zurück und Beschäftigungsbericht: Wöchentliche Krypto-Analyse

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US-Kongress kehrt zurück und Beschäftigungsbericht: Wöchentliche Krypto-Analyse

Es wird erwartet, dass der US-Kongress in der neuen Woche seine Arbeit wieder aufnimmt. Dies signalisiert den Beginn einer wichtigen Phase für neue gesetzgeberische Initiativen zur Regulierung des Kryptowährungsmarktes und digitaler Vermögenswerte. Zudem wird der Abschluss der öffentlichen Diskussionen zum GENIUS-Projekt im Fokus der Investoren stehen. Dies berichtet Coindesk.com .

An der makroökonomischen Front wird die Veröffentlichung des nächsten Beschäftigungsberichts zum US-Arbeitsmarkt erwartet. Diese Daten könnten die künftigen Schritte der Fed in Bezug auf Zinssenkungen bestimmen. Die Arbeitslosenquote und die Zahl der neuen Stellen beeinflussen direkt die Preise wichtiger Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum.

Im Rahmen der wöchentlichen Krypto-Analyse wurde eine Liste wichtiger Updates im Blockchain-Ökosystem und bedeutender wirtschaftlicher Ereignisse erstellt. Investoren sollten auch die Entwicklung der Indizes Nasdaq und S&P 500 beobachten, da die Korrelation zwischen Technologieaktien und dem Kryptomarkt weiterhin hoch bleibt.

Vor dem Hintergrund der erwarteten wirtschaftlichen Veränderungen im Laufe der Woche könnten sich auch Schwankungen des USD-Index und der Goldpreise auf die Liquidität auf dem Markt für digitale Vermögenswerte auswirken. Die Krypto-Community beobachtet besonders aufmerksam die Haltung der US-Gesetzgeber gegenüber digitalen Währungen.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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