Rekordabflüsse bei Bitcoin-ETPs beobachtet

Krypto-Anlageprodukte verzeichneten aufgrund anhaltenden Verkaufsdrucks und begrenzter institutioneller Nachfrage die dritte Woche in Folge Verluste. Laut einem Bericht von CoinShares wurden in der vergangenen Woche 1,67 Milliarden USD aus Krypto-ETPs abgezogen, was den zweithöchsten wöchentlichen Abfluss des Jahres 2024 darstellt. Dies berichtet Cointelegraph.com .

Diese neuen Abflüsse ließen die Gesamtverluste über drei Wochen auf 4,21 Milliarden USD ansteigen. Infolgedessen sank das verwaltete Vermögen auf 141 Milliarden USD, den niedrigsten Stand seit Anfang April. James Butterfill, Forschungsleiter bei CoinShares, führte dies auf geopolitische Risiken im Zusammenhang mit dem Iran und die Risikoaversion der Anleger zurück.

Bitcoin (BTC)-ETPs führten die wöchentlichen Abflüsse an – 1,44 Milliarden USD wurden aus den Fonds abgezogen. Dies ist der höchste Wochenwert des laufenden Jahres, wodurch das verwaltete Bitcoin-Vermögen auf 114,6 Milliarden USD fiel. Dennoch verzeichnen Bitcoin-Fonds seit Jahresbeginn weiterhin Nettozuflüsse von 1,2 Milliarden USD.

Ethereum (ETH)-Fonds standen ebenfalls unter Verkaufsdruck und verloren 257,3 Millionen USD. Auch im Altcoin-Segment ließ die Aktivität nach: Nur fünf Vermögenswerte konnten mehr als 1 Million USD an Investitionen anziehen. Während XRP mit 20,3 Millionen USD eine positive Dynamik zeigte, sammelten Hyperliquid (HYPE) und Near (NEAR) 10,8 Millionen bzw. 7,6 Millionen USD.

Regional war der US-Markt der Haupttreiber der globalen Abflüsse – dort wurden 1,63 Milliarden USD abgezogen. Deutschland, Schweden und Hongkong schlossen sich diesem Trend an. Die Niederlande blieben das einzige Land mit einem positiven Ergebnis und einem leichten Zuwachs von 1,3 Millionen USD.