MEXC startet 'RealStocks'-Plattform: US-Aktien mit 0 % Provision

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MEXC startet 'RealStocks'-Plattform: US-Aktien mit 0 % Provision

Mutsamudu, Komoren – MEXC hat offiziell die Einführung seines innovativen 'RealStocks'-Produkts bekannt gegeben, das die Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und Krypto schlägt. Mit diesem neuen Tool erhalten Nutzer Eigentumsrechte an Aktien großer US-Unternehmen. Die Plattform beseitigt die Komplexität des traditionellen Aktienhandels und bietet die Bequemlichkeit und niedrigen Transaktionskosten von Kryptobörsen. Dies berichtet Cointelegraph.com berichtet.

Lange Zeit standen Anleger beim Zugang zum US-Aktienmarkt vor zwei Problemen: komplizierte Währungsumrechnungen bei traditionellen Brokern oder synthetische Vermögenswerte mit geringer Liquidität auf Krypto-Plattformen. 'RealStocks' löst diese Probleme und ermöglicht es Nutzern, echte Dividenden zu erhalten. Die Handelsabwicklung erfolgt vollständig über USDT, was den Prozess so einfach und schnell wie den Krypto-Handel macht.

MEXC setzt dieses Projekt in Zusammenarbeit mit Atomic Vaults um, einem FINRA-lizenzierten Broker in den USA. Atomic Vaults wird von großen Fonds wie Founders Fund und ARK Invest unterstützt und wickelt ein monatliches Handelsvolumen von über 15 Milliarden USD ab. Nutzer können gemäß den Handelszeiten der Nasdaq handeln, und während der Einführungsphase beträgt die Plattformprovision 0 %.

Anlässlich der Produkteinführung hat MEXC drei große Anreizkampagnen angekündigt. Dazu gehören SpaceX(PRE)-Airdrop-Belohnungen, ein Aktien-Preispool in Höhe von 1.000.000 USD und Subventionen für Echtzeit-Marktdaten. Diese Kampagnen dienen dazu, die Eintrittsbarrieren für neue Investoren in den US-Aktienmarkt zu minimieren.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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