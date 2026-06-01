Strategy verkauft erstmals seit 2022 32 BTC; Aktienkurs sinkt

Das Unternehmen Strategy gab bekannt, dass es in der vergangenen Woche 32 Bitcoin (BTC) verkauft hat. Dies ist der erste Verkauf seit einer steuerlich bedingten Transaktion im Jahr 2022; das Unternehmen nutzte die Mittel zur Finanzierung von Dividendenzahlungen auf Vorzugsaktien. Dies berichtet Cointelegraph.com berichtet .

Laut einem bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten 8-K-Bericht wurden 32 BTC zu einem Durchschnittspreis von 77.135 USD verkauft, was einem Gesamtwert von 2,5 Millionen USD entspricht. Infolgedessen sank der Gesamtbestand des Unternehmens von 843.738 BTC auf 843.706 BTC. Nach dieser Nachricht fielen die an der Nasdaq gehandelten MSTR-Aktien um mehr als 6 % auf etwa 148,70 USD.

Der Verkauf hat bei Investoren Bedenken hinsichtlich des Finanzierungsmodells von Strategy durch Vorzugsaktien geweckt. Viele befürchten, dass Dividendenverpflichtungen das Unternehmen in Zukunft zu weiteren Bitcoin-Verkäufen zwingen könnten. Zuvor hatte das Unternehmen 2022 704 BTC verkauft und zwei Tage später 810 BTC zurückgekauft.

Der Bitcoin-Preis fiel nach der Veröffentlichung ebenfalls unter 72.000 USD und stabilisierte sich laut CoinGecko-Daten bei etwa 71.939 USD. Zudem verkaufte Strategy in der letzten Maiwoche 801.994 Aktien der Klasse A (MSTR) und erzielte damit einen Erlös von 128,3 Millionen USD.

Obwohl Unternehmenschef Michael Saylor am Wochenende neue Aktivitäten angedeutet hatte, kamen das Ausbleiben wöchentlicher Käufe und der stattdessen erfolgte Verkauf für viele Investoren überraschend.